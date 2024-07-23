اليوم السابع
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أسعار الذهب فى مصر تستهل تعاملات اليوم عند 3290 جنيها للجرام عيار 21

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 09:26 ص
أسعار الذهب فى مصر تستهل تعاملات اليوم عند 3290 جنيها للجرام عيار 21 مشغولات ذهبية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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سجل سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية ارتفاعا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 نحو 3290 جنيها مقابل 3280 جنيها للجرام في التعاملات أمس الاثنين.

الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3760 جنيها.
عيار 21 يسجل 3290 جنيها.
عيار 18 يسجل 2820 جنيها.
الجنيه الذهب 26320 جنيها.

الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض طفيف خلال تداولات أمس الاثنين بنسبة 0.1% ليستمر السعر في التذبذب ليسجل أعلى مستوى عند 2412 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2399 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2401 دولار للأونصة.
يأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2483 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع التصحيحي الذي أعاد السعر إلى المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية من شأنه أن يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المحيط بالانتخابات الآن، خاصة مع تفوق المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب حالياً.


 







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