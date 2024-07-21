أسعار الذهب فى مصر تسجل 3280 جنيها لعيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر في منتصف التعاملات اليوم الأحد 21 يوليو 2024، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3280 جنيها للجرام بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3749 جنيها.



عيار 21 يسجل 3280 جنيها.



عيار 18 يسجل 2811 جنيها.



عيار 14 يسجل 2187 جنيها.



الجنيه الذهب 26240 جنيها.

الذهب العالمي

بالرغم من تراجع سعر الذهب إلا أنه حتى الآن في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالى، بعد أن سجل هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي عند 2483 دولار للأونصة الأسبوع الماضى ثم تنخفض إلي 2400 دولار.

ارتفاع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقلص خسائره التي شهدها هذا الأسبوع والتي دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى منذ 4 أشهر، حيث وجد بعض الدعم من بيانات أداء القطاع الصناعى الأمريكى التى صدرت يوم أمس.