سوق الذهب العالمى يفتح تداولات الأسبوع على هبوط طفيف

إسلام سعيد

وتشهد أسعار الذهب العالمي تذبذب مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد التقلبات الكبيرة التي شاهدناها في أسعار المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي، يأتي هذا التذبذب في ظل ترقب الأسواق المالية لتأثير انسحاب جو بادين من سباق الرئاسة الأمريكية على أداء الذهب بالإضافة إلى صدور بيانات التضخم الأمريكية نهاية هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض طفيف خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.1% ليستمر السعر في التذبذب ليسجل أعلى مستوى عند 2412 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2399 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2401 دولار للأونصة.



ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 2483 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع التصحيحي الذي أعاد السعر إلى المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية من شأنه أن يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل عدم اليقين المحيط بالانتخابات الآن، خاصة مع تفوق المرشح والرئيس السابق دونالد ترامب حالياً.