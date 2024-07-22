ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 3290 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجل سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية مع بداية جلسات التداول على الذهب هذا الأسبوع صعودا بحوالي 10 جنيهات ليسجل سعر الذهب اليوم الإثنين 22 يوليو 2024 نحو 3290 جنيها للجرام.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3760 جنيها.



عيار 21 يسجل 3290 جنيها.



عيار 18 يسجل 2820 جنيها.



الجنيه الذهب 26320 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى المحوري 2400 دولار للأونصة وذلك بعد أن استطاع أن يسجل أدنى مستوى عند 2393 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على قوة حركة البيع خاصة ان السعر انخفض من المستوى التاريخي 2483 دولار للأونصة في 3 جلسات فقط.



ويصنف هذا الهبوط في السعر على كونه تصحيح سلبي، ويظل هناك دعم كبير لأسعار الذهب على المستوى المتوسط، وحقيقة عدم اغلاق سعر الذهب جلسة الأسبوع تحت المستوى 2400 دولار للأونصة قد يعيد السعر إلى التعافي من جديد خلال الفترة القادمة.



وفشل سعر الذهب في مصر عيار 21 حالياً في الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن كان يستهدف الوصول إلى المستوى 3350 جنيه للجرام ليغلق تداولات الأسبوع الماضي عند المستوى 3280 جنيه للجرام الأمر الذي قد أفقد الذهب فرصة تكوين قاعدة سعرية فوق المستوى 3300 جنيه للجرام