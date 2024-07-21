وزير العمل يستمع من شركة سعودية عن برنامج الفحص المهني للراغبين بالسفر للمملكة

كتبت آية دعبس

قال محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، إن خطة الوزارة، تكثيف الجهود لتطوير منظومة التدريب المهني، من كافة محاورها، لتوفير عِمالة مصرية ماهرة، ومُدربة لسوق العمل الداخلي والخارجي، تُواكب تحديات، ومُتغيرات سوق العمل.

جاء ذلك خلال استماع الوزير جبران إلى مُمثلين عن شركة سعودية للتدريب والتطوير التمويلي، بشأن برنامج للقياس المهاري، والفحص المهني، للعمالة المصرية قبل سفرها إلى سوق العمل السعودي،والذين أكدوا على أن سوق العمل السعودي يحتاج الأن إلى 22 مهنة بقياسات مهارية محددة،تتطلب التعاون والتنسيق مع وزارة العمل لتوفيرها،بمعايير دولية..

وخلال الاجتماع المنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وجه الوزير، الإدارة المركزية للتدريب المهني بعقد إجتماع عاجل مع الشركة السعودية ،لوضع تصور عام بشأن هذا البرنامج ،وإمكانية تنفيذه في القريب العاجل،بالتنسيق مع الجانب السعودي.