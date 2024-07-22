وزير الرى: مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل

كتبت ـ أسماء نصار

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى الاحتفالية التى نظمتها سفارة دولة رواندا بالقاهرة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لعيد التحرير الوطنى لدولة رواندا.

ونقل سويلم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لـ بول كاجامي رئيس دولة رواندا، بمناسبة إعادة انتخابه، وتمنياته باستمرار النجاح، والتأكيد على التزام مصر بالجهود التعاونية لتعزيز روابط التعاون بين البلدين لتحقيق تطلعات شعبيهما وخدمة مصالحهما الوطنية.

وأكد سويلم، أن مصر ملتزمة بعلاقتها الأخوية مع دول حوض النيل الشقيقة والتعاون على كل المستويات، وتقديم الخبرة الفنية والدعم لبناء القدرات للمتخصين بجميع دول حوض النيل، بهدف تحقيق مكاسب متبادلة وتجنب إلحاق ضرر بأي طرف.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر ورواندا من علاقات متميزة ومتنوعة فى مختلف المجالات، ويربطهما مصالح مشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، كما تعتبر البلدين أعضاء فى عدد من المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا والنيباد والاتحاد الأفريقى بما يعزز من الروابط القائمة بين مصر ورواندا، بالإضافة لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى تشارك فيه رواندا والتى استقبلت وفدا مصريا لاستكشاف إمكانية ربط نهر أكاجيرا ضمن المشروع، مشيرا لحصول وزارتى النقل والتعاون الدولى على تمويل من بنك التنمية الأفريقى لدراسة جدوى المشروع والذى يهدف لتعزيز التكامل بين الدول وتسهيل حركة التجارة وربط الدول الغير ساحلية بالبحار والموانئ الدولية.

كما قامت مصر بإطلاق مبادرة AWARe بالتعاون بصورة وثيقة مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد من اجل المتوسط، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التى تستضيف سكرتارية المبادرة، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أنه ومن خلال برامج بناء القدرات وتبادل المعارف ونقل الخبرات التقنية تحت مظلة المبادرة، فسوف تتمكن الدول من التصدي بفعالية للتحديات المتصلة بالمياه من خلال اطلاق برامج ومشاريع مختلفة، متوجها بالدعوة لدولة رواندا للانضمام لهذه المبادرة الهامة .