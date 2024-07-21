اليوم السابع
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تعرف على رؤية وزارة الرى المستقبلية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل

الأحد، 21 يوليو 2024 04:00 م
تعرف على رؤية وزارة الرى المستقبلية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل وزارة الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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تنفذ وزارة الموارد المائية والري مشروعات للتعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل والتى قامت مصر خلالها بحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات رفع ومراسى نهرية وخزانات أرضية وسدود حصاد أمطار ومراكز للتنبؤ بالأمطار ومعمل لتحليل نوعية المياه ، وتنفيذ أعمال لمقاومة الحشائش المائية ، ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الافريقية ، وتوفير دورات تدريبية ل 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية .

وفى التقرير التالى نتعرف على رؤية الوزارة المستقبلية  للتعاون مع الدول الأفريقية:

1- مواصلة جهود تنمية العلاقات الثنائية مع مختلف دول القارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل.

2- توظيف خبرات وإمكانيات الوزارة في دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية الشقيقة في كافة المجالات المتعلقة بالموارد المائية.

3- تعظيم فاعلية أنشطة وبرامج التعاون التي تقوم بها مصر في مجالات الموارد المائية والري لبناء علاقات استراتيجية قائمة على المنفعة المشتركة مع الدول الأفريقية الشقيقة.

4- تطوير العمل مع الأشقاء في دول حوض النيل بشكل خاص والقارة الإفريقية بشكل عام عبر تكثيف الشراكة في المشروعات ذات النفع المشترك و العمل على تعظيم العائد منها فنياً واجتماعياً واقتصادياً.

5- السعي للدخول في شراكات ومشروعات زراعية او صناعات غذائية.







وزارة الزراعة

حوض النيل

افريقيا

المياه الجوفية



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