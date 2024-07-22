وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيسا لجنة الدفاع بـ"النواب" و"الإسكان" بالشيوخ

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين اللواء أحمد العوضي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، وأعضاء هيئة المكتب ضمن كل من النائب فايز إبراهيم وكيل اللجنة والنائب المستشار أكمل فاروق عبدالعال وكيل اللجنة، والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه عقب توليها المسئولية بالتواصل والتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان النوعية في إطار تحقيق التكامل والتجانس بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية .

و شهدت اللقاءات استعراض عدد من مستهدفات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية خاصة بعدما وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى في الجلسة العامة على برنامج الحكومة عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة .

كما شهدت اللقاءات كذلك استعراض موقف عدد من الملفات التي تهم المواطنين وعلي رأسها قانون التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية وقانون البناء الموحد وتوصيات ممثلي مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق رضا المواطن في تلك الموضوعات .

ومن جانبهم توجه كل من اللواء أحمد العوضي واللواء خالد سعيد وأعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اللقاءات بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة توليها منصب وزيرة التنمية المحلية ، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في القيام بالمهام المسندة إليها وأن تحقق مزيدا من التقدم والنجاحات خلال توليها الوزارة ، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الوزارة و اللجان المعنية بمجلسي النواب والشيوخ وخاصة اللجان المعنية بعمل وملفات الوزارة في ظل الدور المحوري والمهم الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية على أرض المحافظات.