وزيرة التنمية المحلية تلتقى مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور المهم الذى تقوم به جمعية الأرومان و الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي للمساهمة في تحسين معيشة ملايين المواطنين في القري المصرية وتوفير الخدمات الأساسية لهم ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والتنسيق المطلوب لجمعية الأورمان وباقى مؤسسات المدنى والجمعيات الأهلية العاملة تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي بما يساهم في رفع جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

ومن جانبه عرض الدكتور محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان الجهود التي تقوم بها الجمعية في المئات من القرى والمراكز بالمحافظات فيما يخص المساعدات الغذائية والقوافل الطبية والعلاجية، بالإضافة إلى التدخلات العاجلة والمساعدات الإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن جمعية الأورمان عملت كذلك ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى على تنفيذ عدد من المبادرات التي أطلقها التحالف خلال الفترة الماضية ومن بينها مبادرة " كتف فى كتف" والتي تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، وتعكس حرص مؤسسات المجتمع المدنى على الارتقاء بحياة المواطن الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

وقدم نائب رئيس جمعية الأورمان الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذى تقدمه لجمعية الأورمان لتنفيذ البرامج والمشروعات والتدخلات التي تقوم بها في المحافظات وتقديم الخدمات لكافة فئات المجتمع عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة في كافة المجالات.

وخلال اللقاء تم استعراض بعض الخطط والتدخلات التي يمكن تنفيذها خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافظات لزيادة التعاون بين الوزارة وجمعية الأورمان وتعظيم الاستفادة من جهود جمعية الأورمان في العديد من المجالات التنموية والقطاعات الخدمية والصحية والمعيشية والتي تعمل بها في مختلف محافظات الجمهورية وبصفة خاصة تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً وتوفير فرص العمل والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لهم والتمكين الاقتصادي للفئات الأسرة بما يساهم في تحسين مستوي معيشتهم.