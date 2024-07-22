مديرية العمل ببورسعيد تناقش تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد بالمنشآت

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، ندوة توعوية بمجمع الخدمات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بمشاركة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (منطقة تأمينات بورسعيد)، وهيئة التأمين الصحي الشامل، بحضور 56 مسؤول موارد بشرية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل من خلال (الإدارة العامة لتفتيش العمل) ، تناولت الندوة شرح لقانون التأمينات الاجتماعية طبقا للقانون 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وكيفية احتساب نسبة الاشتراك فى ظل تطبيق الحد الأدني للأجور الجديد للعاملين بالقطاع الخاص وآليات تنفيذه والمستحدث في قانون التأمينات لحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال ، وكذلك بنود القانون 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتورة نسرين حسن مدير عام فرع التأمين الشامل ببورسعيد، والدكتور محمد محمود كمال علي قائم بعمل مدير إدارة التفتيش بالتأمينات الاجتماعية ببورسعيد وكان في استقبالهم اللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية واللواء طارق حرفوش مدير مكتب المستثمرين.

وأفاد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد فى تقريره للوزارة، بأن تلك الندوات التوعوية جرى تنظيمها فى ضوء توجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون وأهمية تطبيقها داخل المنشآت، وتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية ، بما يضمن تحقيق مزيد من الإنتاج ويشجع على الاستثمار وتحقيق المكاسب للطرفين ، والتوعية بآليات تطبيق الحد الادني للأجور في مواقع العمل والإنتاج وتحقيق الحماية والرعاية للعمال وتوفير بيئة عمل لائقة و مستقرة.

وأضاف مدير المديرية أن تلك الجهود تأتي لنشر الوعي بالموضوعات الهامة في القوانين والتشريعات الوطنية بهدف توحيد المفاهيم بما يخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية ، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويحقق التوازن بين الطرفين ، وأكد على أهمية توفير فرص عمل لائقة ووضع خطة لمتطلبات كل شركة من فرص العمل و إفادة المديرية لإمكانية حصرها والترشيح لراغبي العمل.