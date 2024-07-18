الرقابة الصحية: اعتماد 4 مستشفيات جديدة ومركزين للأشعة

كتب وليد عبدالسلام

أعلن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، اليوم عن أحدث القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للاعتماد، حيث وافقت اللجنة على منح شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية التالية:-

مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق- الشرقية

مستشفى القصاصين بالاسماعيلية

مستشفى الجمعية الشرعية لرعاية الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة بالقاهرة

مستشفى روفان بأسيوط

العيادات الطبية المجمعة لأعضاء هيئة الشرطة بأسوان

عيادات الغندور التخصصية بالشرقية

مركز هدى يسري عبدالله للأشعة بالإسماعيلية

مركز الماسة للأشعة بالاسماعيلية

كما تضمنت قرارات اللجنة نجاح مركز طب أسرة نفسشة بالاسماعيلية ، وحدة طب أسرة الحريباب بأسوان في الحصول على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن جهار



ووافقت اللجنة على تجديد الاعتماد لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة



وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، علي أهمية انضمام المنشآت الصحية المتخصصة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ، وذلك لما لها من دور فاعل في تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة رضا المتعاملين من خلال توفير مجموعة واسعة من التخصصات والخدمات الصحية، بما يسهم في زيادة فرص حصول المرضى على خدمات طبية متميزة وشاملة، والوصول إلى الرعاية الصحية التي يحتاجونها بأقل التكاليف المادية.



وأشار طه إلي أن اقبال المنشآت الصحية الخاصة على تطبيق معايير الجودة والانضمام للتأمين الصحي الشامل انما يعكس التزامها بتقديم خدمات صحية متميزة للمرضى، بما يضمن تحسين الأداء وتقليل الأخطاء الطبية، ويعزز من تجربة المرضى وثقتهم ويزيد من رضاهم.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن إقبال المنشآت الصحية من خارج محافظات المرحلة الأولى علي تطبيق معايير الجودة والحصول علي اعتماد جهار يعكس إدراك القيادات الصحية لهذه المنشآت قدرة الاعتماد علي تحقيق ميزة تنافسية بين مقدمي الخدمة وضمان الاستدامة المالية للمنشأة.



وأوضح د.أحمد طه، أن موافقة اللجنة على اعتماد المنشآت الصحية يتم بناءا على تقارير فريق مؤهل ومدرب على أعلى مستوى من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت وفقا لأدلة معايير الاعتماد الوطنية الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا.