وزارة العمل: التدريب التحويلى على الحرف تدعم توفير فرص عمل لسن من 18 لـ45 سنة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، لقاء توعوي، بديوان عام المديرية ، لمجموعة من الراغبين فى الحصول على تدريب مهنى، ضمن برنامج التوعية بأهمية التدريب التحويلى لتنمية قدرات ومهارات الشباب والفتيات لتأهيلهم لـ سوق العمل، من خلال البرامج التدريبية المجانية التي توفرها المديرية بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة ، وذلك لتوعيتهم باهمية التدريب ومناقشة الدورات المتاحة ، وتسجيلهم ضمن برامج التدريب التحويلي المتاحة بالمديرية ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل ، وضمن خطة المديرية التي تنفذها للتوعية بأهمية برامج التدريب فى الحصول على فرص عمل لائقة بالداخل والخارج ، من خلال برامج مجانية تقدم للشباب الراغبين لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بالإهتمام بالتطوير في منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأشاد مدير المديرية خلال اللقاء بالجهد المبذول من الوزارة وإدارة التدريب المهنى ، والمتمثل فى إعداد وتنظيم الاختبارات النظرية والعملية للدورات ، وأكد على أنه يجرى تنفيذ العملية التدريبية طبقاً لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية ، وفق خطة التدريب المهنى الموضوعة من قبل الإدارة المركزية ، كما يتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية، وتقوم الوزارة بتوفير المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص بالتدريب مجانا.