4 تحذيرات من وزارة العمل بخصوص فرص العمل الموسمية باليونان.. تعرف عليها

كتبت آية دعبس

أصدرت وزارة العمل، مؤخرا 3 معلومات جديدة بشأن فرص العمل الموسمية بمجال الزراعة، فى اليونان، وذلك عقب غلق باب التقدم للوظائف، وإعلانها الاتجاه لفتح الباب مجددا بعد انتهاء كافة الاجراءات اللازمة للذين تقدموا بالفعل.

وقد أكدت وزارة العمل، على 4 تحذيرات:

1- طالبت الوزارة كافة المواطنين أخذ الحيطة، والحذر، لعدم التعرض للنصب، فيما يتعلق بالسفر للعمل الموسمي في قطاع الزراعة باليونان، سواء من خلال شركات أو أفراد.

2- أن وزارة العمل هى المسئولة عن تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان، دون أية وسطاء، وقد تم موافاة الجانب اليوناني بقاعدة بيانات العمالة التي تم عقد اختبارات لها ،وفي انتظار موافاتنا بأسماء العمال الذين وقع الاختيار عليهم.

3- سيتم الإعلان عن أية مُستجدات من خلال الصفحة الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة الرسمى.

4- كافة الوظائف التي تُوفرها الوزارة سواء بالداخل أو الخارج مجانية ودون أية تكاليف.