وزارة العمل: توعية بأحكام القانون وحقوق العمال وواجباتهم بالقليوبية والبحيرة

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة تثقيفية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقوانين ذات الصلة، وآخر المستجدات فى القرارات الوزارية، بحضور ممثلي 49 منشأة من المناطق الصناعية بالعبور ، تناولت الندوة : التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور طبقاً للقرار 27 لسنة 2024 ، والمساواة بين الجنسين، كما ناقشت المحظورات فيما يخص عمالة الأطفال والمرأة ، وذلك فى ضوء جهود المديرية من خلال الإستمرار فى تنظيم ندوات للتوعية حول أحكام القانون داخل مختلف المنشآت وفق الخطة الموضوعة وتحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة .

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت مدير المديرية إستمرار جهود التوعية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة ، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة البحيرة ندوة تثقيفية لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى مجال المفاوضة الجماعية، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، حيث تناولت الندوة التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر.

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية العمل بالبحيرة في تقريرٍ للوزارة، إلى أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد مدير المديرية على أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، وألقى الندوة وليد الاشرم مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بكفر الدوار .