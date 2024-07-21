اليوم السابع
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وزير العمل: صندوق إعانات الطوارئ صرف 2.225 مليار جنيه منذ تأسيسه وحتى يونيه 2024

الأحد، 21 يوليو 2024 01:31 م
وزير العمل: صندوق إعانات الطوارئ صرف 2.225 مليار جنيه منذ تأسيسه وحتى يونيه 2024 محمد جبران وزير العمل
كتبت آية دعبس

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أكد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مُستمر في دعم ومساندة عمال المنشآت التي تتعرض لتحديات طارئة، بدفع أجورهم ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الرعاية والحماية للعمال "جنود العمل والإنتاج" ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير جبران لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال اليوم،بديوان عام وزارة العمل ..

وبحسب بيان صحفي أعلن "مجلس الإدارة " ،أن "الصندوق" أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يونيو 2024، مليارين و 225 مليونًا و 100 ألف جنيه، إستفاد منها 423 ألفًا و 971 عاملًا يعملون فى 3986 منشأة ..وكذلك أنفق الصندوق، 3 دفعات للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ونويبع ودهب على مدار الـ3 أشهر "مايو ويونيو ويوليو 2024" ليصبح صافى الدفعات المُنصرفة للعاملين بالقطاع السياحي بتلك الفنادق خلال الأشهر الثلاثة هذه ، لعدد 20 منشأة مبلغ 10 ملايين و 962 الفاً و 591 جنيه استفاد منها 2550 عاملاً فى تلك المنشآت حتى تاريخه.

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

 

.كما أن مجلس الإدارة،ناقش اليوم، الأوضاع المالية للصندوق، وكذلك الإعانات المُنصرفة للعاملين بالمنشآت ،وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات، كما أحُيط "المجلس" بإجمالى الإعانات المنصرفة للعاملين بالمنشآت منذ تأسيس "الصندوق".

 







وزير العمل

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

اعانات الطوارئ

محمد جبران



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