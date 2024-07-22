نتيجة الثانوية العامة 2024.. بدء تصحيح الأحياء والرياضيات

كتب محمود طه حسين

يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة عن موعد ظهور وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، وتواصل كنترولات الثانوية العامة أعمال التصحيح ورصد الدرجات تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام المقبلة، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم بدء تصحيح.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء تصحيح الأسئلة المقالية لمادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة والعمل على تصحيح امتحان الاحياء والرياضيات للثانوية العامة.

كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.