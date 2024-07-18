نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.. التصحيح يتم بدقة وسرية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024، يتم بدقة وسرية ويتم تقدير أسئلة امتحانات الثانوية العامة وفق نماذج إجابة، مشيرة إلى أن كل طالب يحصل على حقه كاملا حيث أن التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة لت يخضع لأى اجتهادات لمقدرى الدرجات.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024، نهاية يوليو الجارى وبحد أقصى الأسبوع الأول من أغسطس القادم .



كشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية 96.62٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.



كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.



وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء 94.21٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.