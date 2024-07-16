موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أوشكت امتحانات الثانوية العامة 2024، على الانتهاء، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة آخر امتحانين الأربعاء 17 يوليو الجارى والسبت 20 من نفس الشهر، وبعد انتهاء أعمال الامتحانات يترقب وينتظر الطلاب وأولياء أمورهم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024، ووفقا لما تحتاجه النتيجة من مواعيد وأيام بعد انتهاء الامتحانات من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 نهاية يوليو الجارى وبحد أقصى الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، حيث يستغرق انتهاء التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة من 10 حتى 12 يوماً.

الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات أدوا الاربعاء 10 يوليو الجارى الفرع الأول من مادة الرياضيات البحتة وهو الجبر والهندسة الفراغية، كما أدوا الطلاب امتحان الفرع الثانى للمادة السبت 13 يوليو.

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ما أثير بشأن تسريب امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024، والذى أدى فيه الطلاب الامتحان السبت 6 يوليو الجارى، حيث أكدت الوزارة أن ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن امتحان الكيمياء دور أول للعام الدراسي 2024/2023 والذى يتعلق بوجود بعض الأسئلة التي وردت بامتحان الكيمياء وتم تداولها من قبل بعض الأشخاص على صفحاتهم أو منصاتهم التعليمية من باب الدعاية والاعلان، شددت الوزارة على أن لجنة فنية متخصصة قامت بفحص الفيديوهات المعروضة بعد الامتحان والتي يستعرض خلالها بعض الأشخاص مدى مطابقة المراجعات الخاصة بهم لأفكار الامتحان، حيث توصلت اللجنة لعدم تطابق الأسئلة المتداولة مع أسئلة الامتحان.

وأكدت الوزارة على أنه أتضح بعد الفحص الدقيق عدم وجود أي روابط لهذه الفيديوهات على شبكة الانترنت ولم يتم التوصل إلا إلى رابط واحد لاحدى هذه الفيديوهات والذي تضمن تقديم حلقات مراجعات على جميع الفصول تضمنت العديد من الاسئلة المصاغة على نواتج التعلم والتي يصاغ في ضوئها امتحانات الثانوية العامة والمعلنة رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم، مما قد يؤدى في بعض الأحيان إلى تشابه في بعض الأفكار لبعض الاسئلة الموجودة بالامتحانات وليس تطابق بين الأسئلة.