وزارة التعليم تحدد خطوات تصحيح الأسئلة المقالية بالثانوية بعد بدء تقدير الدرجات

محمود طه حسين

بدأت كنترولات الثانوية العامة تقدير درجات كراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة تصحيح الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة 2024 والتى تعادل 15% من أسئلة كل مادة، مضيفة أنه يتم تصحيح الأسئلة المقالية بشكل إلكترونى من خلال التابلت لدى المصححين ومقدرى الدرجات، مشيرة إلى أنه يتم تصحيح كل سؤال من خلال اتنين مصححين، وفى حالة اختلاف الاثنين من المقدرين على درجة نفس السؤال وتقدير إجابة الطالب بما يزيد عن نصف درجة سيتم الاستعانة بمصحح ثالث لتصحيح نفس السؤال لحصول الطالب على حقه كاملا ويحصل على الدرجة الأعلى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم من خلال نموذج إجابة يتم اعتماده من لجنة متخصصة قبل القيام بإجراءات التصحيح، مضيفة أن المصحح لا يجتهد فى تقدير الإجابة الصحيحة ولكن لديه نموذج إجابة.



الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ومادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية.