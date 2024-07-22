محافظ القاهرة يتابع إزالة أدوار مخالفة بحى الزيتون.. ويؤكد: سنتصدى بقوة

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إزالة 3 أدوار مخالفة بالعقار رقم 17 شارع سعيد متفرع من طومان باي بحي الزيتون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بضرورة الإلتزام بالاشتراطات البنائية لعدم التعرض للمسائلة القانونية، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف مع الازالة الفورية له.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حتى لا يخسروا اموالهم.



رافق محافظ القاهرة فى جولته د. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.