اليوم السابع
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الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:14 م
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محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة 3 أدوار بعقار مخالف فى النزهة

الأربعاء، 17 يوليو 2024 04:02 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة 3 أدوار بعقار مخالف فى النزهة محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة 3 أدوار مخالفة أعلى العقار الكائن ب 3 شارع عبد الهادى المغربى بالنزهة.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها.

 

 

العقار المخالف
العقار المخالف






القاهرة

محافظة القاهرة

مخالفات البناء

البناء المخالف

النزهة



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