اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يوليو 2024 07:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

كاميلا هاريس: أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

الإثنين، 22 يوليو 2024 06:48 م
كاميلا هاريس: أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية كاميلا هاريس
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت كاميلا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه "أمامنا 105 أيام للفوز بالانتخابات وسأتوجه إلى مقر الحملة الانتخابية في ديلاوير لتحية موظفيها"، جاء ذلك في أول ظهور لها منذ انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.

وأضافت في كلمته، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لديه ميراث لا يضاهى في التاريخ المعاصر، ونحن نشكره على ذلك.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لنائبته كاميلا هاريس، قائلا: "لقد قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي وكان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس وكان هذا أفضل قرار اتخذته وأود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.







كاميلا هاريس

الانتخابات الامريكية

أمريكا

المرشح الديمقراطي

جو بايدن

انسحاب بايدن

نتائج الانتخابات الامريكية

ترشح كاميلا هاريس

ترشح كاميلا هاريس للانتخابات الامريكية

الحزب الديمقراطي




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة