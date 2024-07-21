اليوم السابع
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جو بايدن: أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس لكونها شريكة استثنائية

الأحد، 21 يوليو 2024 09:27 م
جو بايدن: أشكر نائبة الرئيس كامالا هاريس لكونها شريكة استثنائية كاميلا هاريس
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأمريكية جو بايدن، دعمه لنائبته كاميلا هاريس، قائلا: "لقد قررت عدم قبول الترشيح وأن أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي وكان قراري الأول كمرشح الحزب لعام 2020 هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس وكان هذا أفضل قرار اتخذته وأود اليوم أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من السباق على منصب رئيس الولايات المتحدة، المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس بايدن في بيان: لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيسكم. وبينما كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأضاف بايدن أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.







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