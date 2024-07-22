اعرف أهمية الزنك للأطفال خلال فصل الصيف

كتب - حسام الشقويرى

يعد الزنك معدنًا أساسيًا لجهاز المناعة لدى الأطفال خلال فصل الصيف، ونقصه هو السبب الرئيسي في الإصابة بأمراض الطفولة وحتى الموت، وفقًا لما نشره موقع وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ويمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تقييد نمو الطفل ومقاومته للعدوى، كما أنه يساهم بشكل كبير في الإصابة بأمراض الطفولة ، ويعتبر الزنك معدنًا أساسيًا يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على قوة الجهاز المناعي خلال هذه الفترة. فهو يدعم نمو ووظيفة الخلايا المناعية التي تحدد مسببات الأمراض وتقضي عليها، مما يعزز قدرة الجسم على محاربة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الزنك بخصائص مضادة للأكسدة تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي الناجم عن التعرض للحرارة والشمس"،

ويلعب الزنك دورًا أساسيًا في تركيب الحمض النووي وانقسام الخلايا، وهي عمليات أساسية لإصلاح الخلايا التالفة وتوليد خلايا جديدة.



وعندما تتضرر الخلايا بسبب الحرارة، يحتاج الجسم إلى إنتاج بروتينات جديدة لتحل محل البروتينات التالفة ودعم عملية الشفاء. يعمل الزنك كعامل مساعد للعديد من الإنزيمات المشاركة في تخليق البروتين، مما يضمن حصول الخلايا على اللبنات الأساسية اللازمة للإصلاح والتجديد الفعال.



ويمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى إضعاف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض. يدعم الزنك إنتاج ووظيفة الخلايا المناعية التي تعد ضرورية لتحديد مسببات الأمراض والقضاء عليها.

و يساعد الزنك في تنظيم حركة الإلكتروليتات داخل وخارج الخلايا، وبالتالي منع الجفاف وتشنجات العضلات والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالتعرض للحرارة.

أعراض نقص الزنك عند الأطفال

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى نقص الزنك والتي يجب على الآباء الانتباه إليها، وخاصة خلال فصل الصيف"، ويمكن أن تساعدك هذه العلامات على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تحسين النظام الغذائي لطفلك وتشجيعه على استهلاك المزيد من المصادر الغذائية للزنك:

العدوى المتكررة: قد يصاب الأطفال الذين لديهم مستويات منخفضة من الزنك بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو غيرها من الالتهابات بشكل متكرر.

بطء التئام الجروح: في الأطفال الذين يعانون من نقص الزنك، قد تستغرق الجروح والخدوش والإصابات الأخرى وقتًا أطول للشفاء بسبب ضعف عمليات إصلاح الخلايا وتجديدها.

فقدان الشهية: عندما تكون مستويات الزنك منخفضة، يمكن أن يؤثر ذلك على حاسة التذوق، مما يؤدي إلى انخفاض تناول الطعام وبالتالي انخفاض الشهية.

تساقط الشعر: يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تعطيل الأداء الطبيعي لبصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الشعر أو ترققه، وهو ما يمكن أن يكون ملحوظًا بشكل خاص عند الأطفال.

مشاكل الجلد: بدون كمية كافية من الزنك، قد يصاب الأطفال بآفات جلدية وطفح جلدي والتهاب الجلد، والتي يمكن أن تتفاقم بسبب حرارة الصيف وزيادة التعرق.

تأخر النمو: قد يعاني الأطفال الذين يعانون من نقص الزنك من توقف النمو أو تأخر التطور لأن أجسامهم لا تستطيع استخدام العناصر الغذائية بشكل فعال لدعم عمليات النمو الطبيعية.

الإسهال: يمكن أن يكون الإسهال المستمر أحد أعراض نقص الزنك وسببًا له. كما يمكن أن يضعف الإسهال امتصاص العناصر الغذائية، مما يؤدي إلى تفاقم النقص.

أفضل المصادر الغذائية للزنك للأطفال

من سن 6 أشهر إلى 3 سنوات، يجب أن يتناول الطفل 2-3 ملغ من الزنك يوميًا. وبالنسبة للأطفال من سن 4 إلى 8 سنوات، يجب أن يكون تناول الزنك اليومي 5 ملغ. ومن سن 9 إلى 19 عامًا، يجب أن يكون تناول الزنك اليومي بين 8 إلى 11 ملغ.

مصادر الغذاء النباتية واللحوم للزنك

اللحوم الحمراء: لا توفر اللحوم الحمراء مستويات عالية من الزنك فحسب، بل تحتوي عليه أيضًا في شكل يمتصه الجسم بسهولة أكبر مقارنة بالمصادر النباتية، على سبيل المثال، يمكن أن توفر حصة 3 أونصات من لحم الضأن المطبوخ حوالي 6.7 ملجم من الزنك، وهو جزء كبير من الاحتياج اليومي للأطفال.

البيض: يعد الزنك أحد العناصر الحيوية العديدة الموجودة في البيض، والذي يحتوي أيضًا على الكثير من العناصر الغذائية. يمكن لبيضة كبيرة واحدة أن توفر حوالي 0.6 مليجرام من الزنك. كما يوفر البيض مصدرًا جيدًا للبروتين والفيتامينات والمعادن، مما يجعله إضافة قيمة لنظام الطفل الغذائي.

منتجات الألبان: تحتوي حصة 8 أونصات من الحليب على حوالي 1 ملجم من الزنك، بينما توفر حصة 1 أونصة من جبن الشيدر حوالي 0.9 ملجم. كما أن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم وفيتامين د، وهما مهمان لصحة العظام.

البقوليات: الحمص والعدس والفاصوليا من المصادر الجيدة للزنك، يوفر كوب واحد من العدس المطبوخ حوالي 2.5 ملجم من الزنك، كما تحتوي هذه البقوليات على نسبة عالية من البروتين والألياف والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مما يجعلها خيارًا مغذيًا للأطفال.

المكسرات والبذور: بذور اليقطين وبذور السمسم والكاجو غنية بالزنك. تحتوي أونصة واحدة من الكاجو على حوالي 1.6 مليجرام من الزنك، يمكن إضافة هذه المكسرات والبذور بسهولة إلى الوجبات الخفيفة والزبادي والمخبوزات. كما أنها توفر الدهون الصحية والبروتين والمعادن المهمة الأخرى.

الحبوب الكاملة: يمكن أن تساعد الحبوب المدعمة والشوفان والكينوا أيضًا. يحتوي كوب من الكينوا المطبوخة على حوالي 2 مليجرام من الزنك. قد تختلف الحبوب المدعمة في محتواها من الزنك، ولكنها غالبًا ما توفر كمية كبيرة، وخاصة تلك المصممة لتعزيز تناول العناصر الغذائية.