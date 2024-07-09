تفعيل المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال فى 41 منشأة صحية بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية بدء تفعيل المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال الأقل من خمس سنوات التابع لبرنامج أمراض الطفولة فى 41 منشأة صحية بـ13 إدارة صحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن خطة صحة الدقهلية تتضمن تفعيل البرنامج فى 61 منشأة من وحدات الرعاية الأساسية على مرحلتين، الأولى انطلقت فى يناير الماضى بـ20 منشأة من وحدات التطوير بـ5 إدارات صحية، هي: (المنصورة، طلخا، شربين، ميت غمر، أجا).

وأضاف الدكتور تامر الطنبولى، مدير إدارة الرعاية الأساسية، أن المرحلة الثانية تشمل إدارات: (السنبلاوين، تمى الأمديد، بنى عبيد، محلة دمنة، بلقاس، جمصة، نبروه، دكرنس، منية النصر، ميت سلسيل، الجمالية، المنزلة، المطرية).

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تقديم المشورة للأسر حول الرعاية المتكاملة من أجل متابعة تطور، ونمو الأطفال فى المراحل العمرية الأولى من عمر يوم، وحتى 5 سنوات، وكيفية التعامل مع الطفل فى حالة الصحة، والمرض علاوة على طرق التغذية السليمة؛ لبناء الطفل جسديا، وتنمية مهاراته فكريا، وسلوكيا، وجسديا.