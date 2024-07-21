سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 21 يوليو 2024

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 21 يوليو 2024 في الأسواق بالتزامن مع الاستقرار الملحوظ في الأسعار خلال التداولات اليوم.

أسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 3749 جنيها.

عيار 21 يسجل 3280 جنيها.

عيار 18 يسجل 2811 جنيها.

عيار 14 يسجل 2187 جنيها.

الجنيه الذهب 26240 جنيها.

الذهب العالمي

انخفض سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 جلسات عند 2413 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2444 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2418 دولار للأونصة.

بالرغم من تراجع سعر الذهب إلا أنه حتى الآن في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن سجل هذا الأسبوع أعلى مستوى تاريخي عند 2483 دولار للأونصة.

ارتفاع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي ليقلص خسائره التي شهدها هذا الأسبوع والتي دفعته إلى تسجيل أدنى مستوى منذ 4 أشهر، حيث وجد بعض الدعم من بيانات أداء القطاع الصناعي الأمريكي التي صدرت يوم أمس.