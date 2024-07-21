5 فوائد صحية لاستخدام ماء الأرز لتعزيز صحة الجلد والبشرة

كتبت مروة هريدى

تعتبر أحد المشكلات الشائعة التي نتعامل معها جميعًا مع تقدمنا في السن هي الحفاظ صحة الجلد وحتى ذلك يمكن حله بمكونات طبيعية من مطبخك، فعلى سبيل المثال، يُعد استخدام ماء الأرز علاج مثالي لبشرة متوهجة والحفاظ على صحة الجلد، ويقلل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

ما هو ماء الأرز؟



يشير ماء الأرز إلى السائل النشوي المتبقي بعد نقع الأرز أو طهيه، وقد استُخدم لقرون في روتين الجمال، وفيما يلي.. 5 فوائد لاستخدام ماء الأرز لصحة البشرة والجلد:

- تفتيح البشرة

ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد على تحسين ملمس البشرة ولونها، فهو يحتوي على حمض الفيروليك، وهو مضاد للأكسدة قوي، بلإضافة إلى الألانتوين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، ويمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم لماء الأرز إلى بشرة أكثر إشراقًا وتألقًا.

- يُقلل الالتهاب

تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في ماء الأرز على تهدئة البشرة المتهيجة، حيث يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص لحالات مثل الأكزيما وحب الشباب، حيث يقلل الاحمرار ويهدئ الالتهاب.

- شد البشرة وتقويتها

يحتوي ماء الأرز على أحماض أمينية وفيتامينات ومعادن تساعد في شد البشرة وتقليل ظهور المسام، كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، مما يحسن مرونة الجلد وشدته.

- ترطيب البشرة

تساعد خصائص ماء الأرز المرطبة في الحفاظ على ترطيب البشرة ونعومتها، حيث يعمل كمنشط طبيعي، ويوازن مستويات الأس الهيدروجيني للبشرة ويحافظ عليها رطبة دون أن يجعلها دهنية.

- فوائد مكافحة الشيخوخة

يحتوي ماء الأرز على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، والتي يمكن أن تسبب الشيخوخة المبكرة، ويمكن أن يساعد الاستخدام المنتظم لماء الأرز في تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، مما يعزز بشرة أكثر شبابًا.