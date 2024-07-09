هل تناول الأرز يوميًا يزيد من الإصابة بمرض السكري؟..استشاري يوضح

كتبت فاطمة ياسر

يحتوي الأرز على مؤشر جلايسيمي مرتفع، وبالتالي قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر، ومع ذلك، ينصح خبراء التغذية باتباع بعض النصائح لتناوله بالطريقة الصحيحة دون التعرض لأي مضاعفات، وذلك وفقا لموقع onlymyhealth

أوضح التقرير، أن الأرز، وهو غذاء أساسي للعديد، وعلى الرغم من كونه غذاءً أساسيًا في العديد من الأنظمة الغذائية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الأرز غالبًا ما يُنظر إليه على أنه أقل صحة مقارنة بأطعمة أخرى مثل الخبز ، وفي الآونة الأخيرة، أثارت بعض الدراسات مخاوف تشير إلى أن الاستهلاك اليومي للأرز قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



وفقا لبحث أجرأته كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد يحتوي الأرز الأبيض على مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يعني أنه يمكن أن يسبب ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم، ويقال إن تناول الأرز الأبيض بشكل منتظم قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



وحول ذلك أكد الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن تناول الأرز لا يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، ولكن الإسراف في تناوله قد يزيد من فرص الإصابة، وليس الأرز فقط المسئول عن الإصابة بالسكر، بل أيضا اتباع عادات غير صحية يومية تعد من أبرز الأسباب.



وأوضح أن عدم تناول كميات وفيرة من البروتين، والألياف، والفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالأوميجا3، مع عدم ممارسة أي نشاط، بالإضافة إلى الإكثار من تناول الأطعمة السريعة مرتفعة السعرات الحرارية تعد من أبرز الأسباب.



وأضاف، أن الأطعمة النشوية بشكل عام عند الإسراف في تناولها تعرضك للإصابة بالسكر، كالمكرونة والأرز والخبز، ولذا في حالة وجود تاريخ مرضي في العائلة عليك عدم الإسراف في تناول مثل هذه الأطعمة.