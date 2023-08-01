7 طرق لاستخدام ماء الأرز لصحتك.. من تخفيف تقلصات الحيض إلى العناية بالشعر

كتبت فاطمة خليل

طرق استخدام ماء الأرز لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية ​1. صحة الجهاز الهضمي وفقًا نشرها المعهد الأمريكي للصحة ، فإن ماء الأرز يحتوي على النشا المعروف بخصائصه المهدئة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. إذا كنت تعاني من الإسهال أو اضطراب المعدة ، فحاول تناول كوب صغير من ماء الأرز المخفف. يعمل النشا كعامل ملزم ، مما يساعد على تخفيف الانزعاج وتعزيز بيئة الأمعاء الأكثر استقرارًا. 2. معالجة الجفاف بعد نوبة مرض أو نشاط بدني قوي ، من الضروري إعادة الترطيب بشكل صحيح. يوفر ماء الأرز توازنًا طبيعيًا للمعادن ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإعادة الترطيب. يساعد السائل على استعادة السوائل والمعادن المفقودة ، ويمنع الجفاف والإرهاق. 3. العناية بالبشرة ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تصنع العجائب لبشرتك. تم استخدامه كعلاج تجميل تقليدي في العديد من البلدان الآسيوية للحصول على بشرة خالية من العيوب ومشرقة. يمكنك وضع ماء الأرز كمنظف على وجهك بقطعة قطن أو استخدامه كحمام مهدئ لتخفيف حالات الجلد المتهيجة مثل الأكزيما أو حروق الشمس. 4. العناية بالشعر يمكن أن يؤدي تغذية شعرك بماء الأرز إلى تحسين قوته ومظهره. تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز على إصلاح بصيلات الشعر التالفة وتقليل تكسر الشعر. بعد غسل الشعر بالشامبو ، اشطفي شعرك بسيروم ماء الأرز لتعزيز لمعان الشعر وصحته بشكل عام. لمزيد من الفوائد ، يمكنك أيضًا استخدام ماء الأرز المخمر ، لأنه يعزز تركيز العناصر الغذائية ويعزز خصائصها المغذية. 5. دعم المناعة يعد نظام المناعة القوي أمرًا ضروريًا للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة، ماء الأرز هو حل متعدد الاستخدامات وطبيعي له فوائد صحية، في هذا التقرير نتعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام ماء الأرز لتعزيز صحتك العامة وتحقيق نمط حياة أكثر صحة، بحسب موقع هيلث شوت.واكتسب ماء الأرز شهرة باعتباره إكسيرًا صحيًا طبيعيًا له فوائد عديدة للجسم. معبأ بالمغذيات والمركبات الأساسية.وفقًا نشرها المعهد الأمريكي للصحة ، فإن ماء الأرز يحتوي على النشا المعروف بخصائصه المهدئة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. إذا كنت تعاني من الإسهال أو اضطراب المعدة ، فحاول تناول كوب صغير من ماء الأرز المخفف. يعمل النشا كعامل ملزم ، مما يساعد على تخفيف الانزعاج وتعزيز بيئة الأمعاء الأكثر استقرارًا.بعد نوبة مرض أو نشاط بدني قوي ، من الضروري إعادة الترطيب بشكل صحيح. يوفر ماء الأرز توازنًا طبيعيًا للمعادن ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإعادة الترطيب. يساعد السائل على استعادة السوائل والمعادن المفقودة ، ويمنع الجفاف والإرهاق.ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تصنع العجائب لبشرتك. تم استخدامه كعلاج تجميل تقليدي في العديد من البلدان الآسيوية للحصول على بشرة خالية من العيوب ومشرقة. يمكنك وضع ماء الأرز كمنظف على وجهك بقطعة قطن أو استخدامه كحمام مهدئ لتخفيف حالات الجلد المتهيجة مثل الأكزيما أو حروق الشمس.يمكن أن يؤدي تغذية شعرك بماء الأرز إلى تحسين قوته ومظهره. تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز على إصلاح بصيلات الشعر التالفة وتقليل تكسر الشعر. بعد غسل الشعر بالشامبو ، اشطفي شعرك بسيروم ماء الأرز لتعزيز لمعان الشعر وصحته بشكل عام. لمزيد من الفوائد ، يمكنك أيضًا استخدام ماء الأرز المخمر ، لأنه يعزز تركيز العناصر الغذائية ويعزز خصائصها المغذية.يعد نظام المناعة القوي أمرًا ضروريًا للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة،