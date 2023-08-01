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7 طرق لاستخدام ماء الأرز لصحتك.. من تخفيف تقلصات الحيض إلى العناية بالشعر

الثلاثاء، 01 أغسطس 2023 06:00 ص
7 طرق لاستخدام ماء الأرز لصحتك.. من تخفيف تقلصات الحيض إلى العناية بالشعر ماء الأرز
كتبت فاطمة خليل

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ماء الأرز هو حل متعدد الاستخدامات وطبيعي له فوائد صحية، في هذا التقرير نتعرف على الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام ماء الأرز لتعزيز صحتك العامة وتحقيق نمط حياة أكثر صحة، بحسب موقع هيلث شوت.واكتسب ماء الأرز شهرة باعتباره إكسيرًا صحيًا طبيعيًا له فوائد عديدة للجسم. معبأ بالمغذيات والمركبات الأساسية.

طرق استخدام ماء الأرز لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الصحية

​1. صحة الجهاز الهضمي

وفقًا نشرها المعهد الأمريكي للصحة ، فإن ماء الأرز يحتوي على النشا المعروف بخصائصه المهدئة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. إذا كنت تعاني من الإسهال أو اضطراب المعدة ، فحاول تناول كوب صغير من ماء الأرز المخفف. يعمل النشا كعامل ملزم ، مما يساعد على تخفيف الانزعاج وتعزيز بيئة الأمعاء الأكثر استقرارًا.

2. معالجة الجفاف

بعد نوبة مرض أو نشاط بدني قوي ، من الضروري إعادة الترطيب بشكل صحيح. يوفر ماء الأرز توازنًا طبيعيًا للمعادن ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لإعادة الترطيب. يساعد السائل على استعادة السوائل والمعادن المفقودة ، ويمنع الجفاف والإرهاق.

3. العناية بالبشرة

ماء الأرز غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تصنع العجائب لبشرتك. تم استخدامه كعلاج تجميل تقليدي في العديد من البلدان الآسيوية للحصول على بشرة خالية من العيوب ومشرقة. يمكنك وضع ماء الأرز كمنظف على وجهك بقطعة قطن أو استخدامه كحمام مهدئ لتخفيف حالات الجلد المتهيجة مثل الأكزيما أو حروق الشمس.

4. العناية بالشعر

يمكن أن يؤدي تغذية شعرك بماء الأرز إلى تحسين قوته ومظهره. تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في ماء الأرز على إصلاح بصيلات الشعر التالفة وتقليل تكسر الشعر. بعد غسل الشعر بالشامبو ، اشطفي شعرك بسيروم ماء الأرز لتعزيز لمعان الشعر وصحته بشكل عام. لمزيد من الفوائد ، يمكنك أيضًا استخدام ماء الأرز المخمر ، لأنه يعزز تركيز العناصر الغذائية ويعزز خصائصها المغذية.

5. دعم المناعة

يعد نظام المناعة القوي أمرًا ضروريًا للوقاية من المرض والحفاظ على الصحة،
تشير دراسة نشرت بواسطة المعهد الوطني للصحة إلى أن ماء الأرز يحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية ، مثل فيتامين ب والحديد والزنك والمغنيسيوم ، التي تدعم وظيفة الجهاز المناعي. يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لمياه الأرز في تقوية دفاع الجسم ضد العدوى والأمراض.

6. تسكين تقلصات الدورة الشهرية

تعتقد دراسة نشرها المعهد الوطني للصحة أنه بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من تقلصات الدورة الشهرية ، يمكن أن يكون ماء الأرز علاجًا طبيعيًا لتشنجات الدورة الشهرية. يمكن أن تساعد الخصائص المريحة لماء الأرز في تهدئة تقلصات العضلات وتقليل الألم أثناء الحيض.

7. إدارة الوزن

إذا كنت تتطلع إلى التخلص من بعض الوزن الزائد، فقد يساعدك ماء الأرز في رحلة إنقاص الوزن. إنه منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يكون بديلاً صحيًا للمشروبات السكرية. قد يساعدك شرب ماء الأرز على الشعور بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة في تناول وجبة خفيفة بين الوجبات.
 

ماء الارز

فوائد ماء الارز

الفوائد الصحية لماء الأرز



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