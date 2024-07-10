أطعمة تسبب الانتفاخ و3 نصائح للوقاية

كتبت مروة هريدى

الانتفاخ هو شعور بالضيق بسبب امتلاء البطن، ويمكن أن يحدث بسبب تراكم الغازات أو الهواء أو السوائل في الجهاز الهضمي، ويحدث الانتفاخ بسبب مشاكل أساسية مختلفة مثل، مشاكل الجهاز الهضمي، وعدم القدرة على هضم الأطعمة، وزيادة مستويات حمض المعدة أو انخفاضها، وفرط نمو البكتيريا المعوية الدقيق، وغيرها، وفقًا لموقع "تايمز أوف انديا".

تدخل الغازات مثل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والميثان إلى أمعائك عندما تبتلع الهواء وتتخمر الأطعمة في الأمعاء الغليظة، ويؤدي هذا إلى زيادة الغازات في منطقة البطن، ويمكن أن يكون سبب الانتفاخ بسيطًا مثل تناول الطعام بسرعة كبيرة أو تناول الطعام في الوقت الخطأ أو وجود مشاكل هرمونية أو بسبب الدورة الشهرية لدى النساء وغيرها.

فيما يلى.. الأطعمة التي تسبب الانتفاخ في منطقة البطن:



- ابتعد عن الباذنجان والفلفل والطماطم، وكذلك الخضراوات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف، والخضراوات الورقية الخضراء التي تترسب في الأمعاء مما يسبب الألم والانتفاخ، بدلًا من ذلك أضف الخضراوات الغنية بالألياف، حيث تساعد الألياف الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بالوتيرة المناسبة دون حدوث انتفاخ، ولذلك من الأفضل دائمًا طهي الخضراوات على نار متوسطة منخفضة مع بعض الزيوت الباردة لمساعدتها على ملائمة عملية الهضم لديك بشكل أفضل وتجنب الخضروات النيئة.

- يمكن أن تسبب البقوليات والأرز في الانتفاخ لأن البقوليات تحتوي على سكريات معقدة تسمى السكريات القليلة التعدد، ويصعب على أجسامنا تكسير هذه السكريات بمفردها، كما أن تخمير هذه السكريات بواسطة بكتيريا الأمعاء يمكن أن يسبب الغازات والانتفاخ.

- الأطعمة المصنعة بدرجة عالية، مثل الوجبات الخفيفة عالية المعالجة ورقائق البطاطس وما إلى ذلك تسبب الانتفاخ لأنها لا يتم هضمها بسهولة.

- المحليات الصناعية، حيث يكون من الصعب هضم كحوليات السكر مثل السوربيتول والمانيتول (الموجودة في الحلوى) والموجودة بشكل أساسي في العديد من الأطعمة المعبأة والمعالجة وتسبب الانتفاخ.

- الأطعمة التي لا تتحملها، يجب تجنب الأطعمة مثل منتجات الألبان والجلوتين التي لا يتحملها بعض الأشخاص لأنها تؤدي إلى استجابة التهابية في الأمعاء بسبب سوء امتصاص الطعام، وبالتالي يُنصح بتناول ما يناسبك والاستماع إلى ردود فعل جسمك.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من انتفاخ البطن:



- يساعد تناول وجباتك في الوقت المناسب وتجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل في الهضم وتجنب الانتفاخ.

- احرص على ترطيب جسمك باستمرار من خلال شرب الكثير من الماء بالكمية الكافية المناسبة.

- مارس تقنيات الاسترخاء من أجل الحفاظ على الصحة العقلية مثل تمارين التنفس العميق قبل تناول وجباتك، وتناول الطعام بوعي وممارسة اليقظة طوال الوقت وكل هذه الأمور مهمة لصحة الأمعاء الجيدة.