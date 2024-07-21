نصائح بسيطة للحفاظ على ضغط العين تحت السيطرة

كتبت مروة هريدى

هل تعلم أن ارتفاع ضغط العين، يمكن أن يؤدي إلى العديد من المضاعفات إذا تُرِك دون علاج، حيث يشير ضغط العين، إلى ذلك الضغط الذي تمارسه السوائل داخل عينك، إنه أمر بالغ الأهمية للحفاظ على شكل وبنية عينك، وتمكين الأداء السليم، وإلى جانب فحوصات العين المنتظمة والعلاجات الطبية، هناك ممارسات بسيطة يمكنك اتباعها للمساعدة في الحفاظ على ضغط العين الصحي، وفقًا لموقع "Onlymyhealth".

فيما يلي.. نصائح سهلة للحفاظ على ضغط العين تحت السيطرة

اتبع نظام غذائي صحى ومتوازن

يلعب النظام الغذائي الصحى دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العين بشكل عام، بما في ذلك تنظيم ضغط العين، ويجب أن يتضمن غذائك أطعمة غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، مثل الخضروات الورقية الخضراء والفواكه الملونة وأحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والمكسرات والبذور، حيث تساعد هذه العناصر الغذائية في حماية العين من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، والتي يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط العين.

حافظ على رطوبتك

يعتبر الترطيب المناسب ضروريًا للحفاظ على ضغط العين الصحي، ويساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم على تنظيم إنتاج وتصريف السائل داخل العين، مما قد يساعد في منع تقلبات ضغط العين، لذا، حاول شرب ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا، وتجنب الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لأنها قد تؤدي إلى الجفاف.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم لا يفيد صحتك العامة فحسب، بل يساعد أيضًا في تنظيم ضغط العين، وذلك لأن التمارين الرياضية تعزز الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينين، ما يساعد في الحفاظ على ديناميكيات السوائل داخل العين على النحو الأمثل.



وبحسب المؤسسة أبحاث الجلوكوما، قد يؤدي ارتفاع ضغط العين إلى الإصابة بالجلوكوما، وأظهرت الدراسات أن أنواعًا مختلفة من التمارين الهوائية يمكن أن تساعد في تقليل ضغط العين لدى المصابين بالجلوكوما.

ممارسة إدارة الإجهاد

يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى رفع ضغط العين عن طريق التسبب في تغيرات هرمونية وتعطيل تدفق الدم إلى العينين، وللتعامل مع هذا، حاول إضافة تقنيات تخفيف التوتر إلى روتينك اليومي، مثل تمارين التنفس العميق، والتأمل، ويمكن أن تساعدك ممارسة اليوجا أيضًا، كما أن تخصيص وقت للاسترخاء والراحة كل يوم يمكن أن يخفف من التوتر ويدعم ضغط العين الصحي.

احصل على قسط كاف من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر بالغ الأهمية لصحتك العامة، بما في ذلك عينيك، وعدم الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يرفع ضغط العين ويزيد من تفاقم مشاكل العين الموجودة، لذلك، احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة والالتزام بجدول نوم منتظم لمساعدة عينيك على البقاء بصحة جيدة.

تحديد وقت الشاشة

إن استخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة قد يؤدي إلى إجهاد عينيك وزيادة ضغط العين، لذلك اعتني بعينيك باتباع قاعدة 20-20-20، كل 20 دقيقة، توقف لمدة 20 ثانية وركز نظرك على شيء يبعد 20 قدمًا، ويمكن أن تساعد هذه العادة البسيطة في استرخاء عينيك وتقليل التعب.

الحفاظ على وزن صحي

تؤثر السمنة أو زيادة الوزن على صحة عينيك أيضًا، لذلك احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن إلى نمط حياتك، واستهدف مؤشر كتلة الجسم (BMI) ضمن النطاق الصحي، ولا تتردد في طلب المشورة من الطبيب إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في إدارة وزنك.