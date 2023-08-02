كل ما تريد معرفته عن ارتفاع ضغط العين وكيف يؤثر على يومك؟

كتبت فاطمة ياسر

ارتفاع ضغط العين من الأمراض التى يتأثر بها البعض، وخلال التقرير المنشور عبر موقع "everydayhealth" نتعرف على كل ما يخص هذا المرض من أسباب وأعراض وطرق العلاج.

وتزداد نسبة ارتفاع ضغط العين داخل العين عندما يصبح أكثر من 21 ملليمتر زئبق، ما يتسبب فى ألم شديد فى العين. ومن أعراض الإصابة بارتفاع ضغط العين: - ألم شديد في العين.

- تشويش في العين.

- احمرار في العين.

- صداع شديد.



أسباب ارتفاع ضغط العين وعن أسباب الإصابة بارتفاع ضغط العين أوضح التقرير أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط العين، ومنها:

- عندما تتعرض العين للإصابة بفرط إنتاج السائل المائي تزداد فرص ارتفاع نسبة ضغط العين.

- فى بعض الأحيان تناول بعض الأدوية يزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط العين، وخاصة علاجات الربو.

- عند الإصابة بمشكلة في العين تؤثر علي السائل المائي داخلها.

ومن مضاعفات الإصابة بارتفاع ضغط العين الإصابة بالمياه الزرقاء، وفقدان الرئوية عندما يتم إهمال علاج ارتفاع ضغط العين. علاج ارتفاع ضغط العين - يقوم الطبيب باختيار العلاج المناسب للحالة، ويكون العلاج هو أخذ بعض القطرات التي تساهم في تنظيم نسبة الضغط داخل العين.

- هناك بعض العلاجات المسئولة عن تنظيم نسبة الضغط داخل العين.

- حال عدم الاستجابة من قبل العلاجات السابق ذكرها يلجا الطبيب إلى الجراحة وفى الأغلب تكون بالليزر لعلاج المشكلة.