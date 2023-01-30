هل يمكن لفحص العين الكشف عن مرض السكرى؟

كتب – حسام الشقويرى

بدأ العديد من حالات العين بالتطور مع ظهور أعراض قليلة أو معدومة، لذا فإن إجراء فحوصات العين المنتظمة جزء لا يتجزأ من الحفاظ على صحة العين وتشخيص أمراض أو حالات العيون قبل أن تصبح مشكلة، ولا تقتصر فحوصات العين على اكتشاف المشكلات المتعلقة بالعينين. على سبيل المثال، يمكن بالفعل اكتشاف مرض السكري من خلال فحص العين. بالنسبة للمصابين بداء السكري، يتم تقديم فحوصات عين خاصة لمرضى السكري كجزء من إدارة المرض، وفقًا لما نشره موقع realsimple

كم مرة يجب أن تحصل على فحص العين؟

لقد عرفنا لسنوات عديدة أن فحوصات العين المنتظمة ضرورية للحفاظ على صحة العين بشكل عام، طورت الرابطة الكندية لأخصائيي البصريات (CAO) جدولًا زمنيًا موصى به من خلال البحث القائم على الأدلة، تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست سوى الحد الأدنى من التوصيات - سيكون طبيب العيون على دراية بموقفك وقد يوصي بإجراء فحوصات أكثر تكرارًا إذا كانت هناك أي مخاطر متزايدة تتعلق بمشاكل العين.

فيما يلي الجدول الزمني الموصى به من المحقق - المستشار:

من الميلاد إلى سنتين: امتحان واحد بين 6 و 9 أشهر

من 2 إلى 5 سنوات: اختبار واحد على الأقل بحلول سن الخامسة

من 6 إلى 19 سنة: الفحص السنوي

20 إلى 39 سنة: امتحان كل 2 إلى 3 سنوات

40 إلى 64 سنة: امتحان كل سنتين

65 سنة فما فوق: الفحص السنو

وبعد توسيع عينيك، يمكن لطبيب العيون استخدام مجهر عالي القوة لرؤية ما بداخل العين . يسمح لهم ذلك بفحص الأعصاب والأوعية الدموية لتحديد ما إذا كنت تتعامل مع المراحل المبكرة من مرض السكري.

إذا لم يتم تشخيص مرض السكري من قبل ، فمن المرجح أن يوصي طبيب العيون الخاص بك بمراجعة طبيب الأسرة في أقرب وقت ممكن من أجل التشخيص. بمجرد التشخيص ، سيشارك طبيبك وأخصائي البصريات معك في وضع خطة إدارة.

ما الذي يمكن أن يكتشفه فحص العين؟

مرض السكري هو مرض واحد غير متعلق بالعين يمكن لأخصائي البصريات اكتشافه من خلال فحص العين. تشمل الحالات أو الأمراض الأخرى التي قد يجدها طبيب العيون أثناء الفحص الشامل ما يلي:

ضغط دم مرتفع

من الممكن حدوث أضرار طفيفة في الأوعية الدموية في العين عن طريق العطس أو السعال. عندما يحدث هذا ، فعادةً لا يوجد سبب يدعو للقلق. ولكن إذا رأى طبيب العيون الكثير من الأوعية الدموية المكسورة أثناء الفحص ، فقد يكون ارتفاع ضغط الدم هو السبب. وهذا صحيح بشكل خاص إذا كان مصحوبًا بتورم طفيف في العين.

ورم في المخ

لا توجد نافذة سحرية في عينك تسمح لطبيب العيون برؤية ما في دماغك. ولكن إذا بدأ الورم في النمو خلف عينيك ، فقد يسبب تورمًا كبيرًا، اعتمادًا على حجمه.

إذا كان هناك ورم يضغط على العصب البصري ، فمن المحتمل أن يكون لديك أعراض أخرى ، مثل فقدان الرؤية ، أو الرؤية المزدوجة، أو تغيير حجم التلميذ (أحيانًا في جانب واحد فقط).

سرطان

تعتبر الجفون جزءًا لا يتجزأ من وظيفة عينك ، لذلك يفحصها طبيب العيون عادةً أثناء فحص العين. عند القيام بذلك ، يمكنهم اكتشاف سرطان الجلد ، وهو أمر شائع نسبيًا على الجفن . بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لطبيب العيون أيضًا اكتشاف الورم الميلانيني في مراحله الأولى داخل أنسجة العين.

اضطرابات الغدة الدرقية

مرض جريف هو اضطراب مناعي يؤثر على الغدة الدرقية. يسبب فرط إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ، وهو ما يسمى بقصور الغدة الدرقية. أحد الآثار المحتملة لهذه الحالة على جسمك هو احتمال تراكم الضغط والتسبب في انتفاخ عينيك.

مرض الشلل الرعاش

تُستخدم الأعراض لتشخيص مرض باركنسون لأنه لا توجد طريقة محددة لاختباره. لهذا السبب ، يُشخص المرض خطأً في حوالي 30٪ من الوقت، ومع ذلك، اكتشف الباحثون أن الرعاش العيني غالبًا ما يصاحب مرض باركنسون ، ويمكن أن يساعد تتبع حركات العين هذه باستخدام معدات خاصة في اكتشاف المر.