ما ارتفاع ضغط الدم في العين؟.. الأسباب وعوامل الخطر

ايناس البنا

الضغط داخل العين عادة يجب أن يكون بين 8-20 مم من الزئبق، سائل يغذي تراكيب مقلة العين يسمى الخلط المائي إذا لم يخرج من العين بشكل صحيح يمكن أن يتراكم ويزيد من ضغط العين

وفقا لموقع TheHealthSite نفهم الحالة والعلامات والأعراض المرتبطة بارتفاع ضغط الدم في العين.

في ارتفاع ضغط الدم في العين ، يكون ضغط العين فقط مرتفعًا ، ولا يوجد تلف في العصب البصري ولا توجد علامات لفقدان البصر، ومع ذلك ، إذا يظل ارتفاع ضغط العين مرتفعًا لفترة طويلة ، فإنه يمكن أن يتلف العصب البصري ويسبب في النهاية الجلوكوما.

عوامل خطر ارتفاع ضغط الدم في العين

أولئك الذين لديهم تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم في العين أو الجلوكوما

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

الأمريكيون الأفارقة والأسبان

الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر للغاية (أكثر من - قوة مشهد 6D)

الأشخاص الذين يتناولون أدوية الستيرويد على المدى الطويل

الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات في العين أو جراحة

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تشتت الصباغ

عندما يكون هناك ضغط العين مرتفعًا، قد لا تظهر أي أعراض على الإطلاق، تم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم أثناء فحص العين باستخدام مقياس توتر العين، هناك أنواع مختلفة من أجهزة قياس التوتر، ولكن المعيار الذهبي هو مقياس توتر جولدمان التطبيقي.

إذا كان ضغط العين مرتفعًا ، فيمكن علاجه بقطرات العين التي تعمل على خفض ضغط العين ، وبعد ذلك من الضروري مراقبة وتسجيل ضغط العين بشكل دوري، ويمكن أيضًا إجراء عملية ليزر رأب التربيق بالليزر الانتقائي) .