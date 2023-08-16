التفاح والبرتقال فواكه تساعد في إنقاص الوزن

كتبت رانيا عامر

يلعب النظام الغذائي دورا هاما في الحفاظ علي الصحة العامة لاجسام الناس، وخاصة في الحفاظ على أوزانهم من الزيادة المفرطة من خلال اتباع نظام سليم مفيد غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن المختلفة التي يحتاج إليها الجسم .

أشارت بعض الأبحاث إلى ضرورة وضع الفواكه ضمن قائمة النظام الغذائي بشكل يومي لأنها تساعد في فقدان الوزن من ناحية ، ومن ناحية أخري تحافظ علي الصحة العامة ، كما أن تلك الفواكه غنية بالألياف ومنخفضة السعرات الحرارية ، وفي نفس الوقت تستطيع التخلي عن الحلوى ، وذلك وفقا لما نشره موقع Everydayhealth.

أكدت الدراسات الحديثة علي مدي أهمية تناول الفواكه ضمن النظام الغذائي، حيث إنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، بالإضافة الى أنها تحتوي على الحلاوة في الطعم على عكس الأطعمة المصنعة.

الفواكه التي تساعد في انقاص الوزن :

1. التفاح الغني بالألياف

إن التفاح غني بالألياف ولكنه منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله ، مثل العديد من الفواكه ، خيارًا حكيمًا للطعام إذا كنت تحاول إنقاص الوزن ، حيث إنه يساعد في إبطاء عملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترات أطول من الوقت.

2. فاكهة التوت

يمكن أن يساعد التوت في إرضاء الرغبة الشديدة في السكر بسبب حلاوته . أظهرت الأبحاث أن هذه الأطعمة توفر الألياف وكذلك مضادات الأكسدة ، التي تقاوم المواد الضارة التي تسمى الجذور الحرة في الجسم .

3. تناول البرتقال وليس عصير البرتقال

فاكهة البرتقال تساعد على إنقاص الوزن نتيجة احتوائها بفيتامين C ، والذي يقدم العديد من الفوائد الصحية ، مثل تقوية جهاز المناعة ، ومساعدة جسمك على إنتاج الكولاجين ، والمساعدة في امتصاص الحديد.

4. المانجو

تقدم المانجو الحل الخالي من السكر الذي تريده ، ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين التمثيل الغذائي وتقليل الالتهاب ، كما أن المانجو تساهم في خفض ضغط الدم وتساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم .