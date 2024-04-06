رغم فوائده الصحية.. احذر تناول خل التفاح قبل النوم

كتبت مروة هريدى

قد يقدم خل التفاح فوائد صحية، بما في ذلك دعم فقدان الوزن وخفض نسبة السكر في الدم، ولكن لا يبدو أن تناوله قبل النوم له أي فائدة إضافية مقارنة بتناوله فى النهار، بل على العكس من ذلك قد يسبب أضرارًا صحيًا حسبما أفاد موقع "Healthline".



الاتجاه الحديث هو تناول خل التفاح قبل النوم، ولكن قد ينتج عن ذلك بعض الأضرار الصحية.. على النحو التالى:

يسبب الغثيان وعسر الهضم

يحتوي خل التفاح على درجة حموضة 4.2، وهذا قد يسبب عسر الهضم والشعور بالغثيان خاصة عند تناوله قبل النوم.

تلحق الضرر بمينا الأسنان

لقد ثبت أن تناول الخل بانتظام وتناول الأطعمة الحمضية يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية لأسنانك التي تحميها من الأضرار الفيزيائية والكيميائية.



ولهذا السبب، يوصى بغسل الفم بالماء بعد تناول المشروبات والأطعمة الحمضية.



وبالرغم أن هناك أبحاث قديمة تشير إلى أن شرب كميات صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم في الصباح لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، إلا أن الأمر يحتاج لمزيد من الأبحاث لإثبات صحتها.



لذلك يوصى الخبراء بضرورة تناول خل التفاح فى وقت مبكر من اليوم وتجنب تناوله قبل النوم، مع مراعة تخفيفه بالماء لإن تناول الخل غير المخفف من أي نوع يمكن أن يؤدي إلى تلف الحلق والمريء، مع مراعاة تناوله قبل النوم بساعتين إلى ثلاثة لتقليل خطر الإصابة بعسر الهضم أو الارتجاع الحمضي بعد النوم.