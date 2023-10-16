كتر من التفاح والسبانخ لتعزيز صحة الأمعاء والدماغ والمناعة في الخريف

كتبت ميرفت رشاد

الخريف، هو أحد الفصول الأربعة في المناخات المعتدلة، يمكن أن يؤثر فصل الخريف على صحتنا بعدة طرق مثل صحة الأمعاء والصحة العقلية وجهاز المناعة ، وإليك طرق تأثيره على الصحة ، وكيف يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تعزيز صحتك خلال موسم الخريف، وفقًا لما نشره موقع " ndtv".

وإليك كيفية تأثير طقس الخريف على صحة الأمعاء وصحة الدماغ والمناعة:

1. صحة الأمعاء

التغيرات في الطقس والأطعمة الموسمية يمكن أن تؤثر على صحة الأمعاء في الخريف، قد تتحول الأنظمة الغذائية نحو الأطعمة الأكثر دفئًا والوجبات المريحة، والتي قد تكون في بعض الأحيان مشبعة بالدهون وقليلة الألياف، قد يؤثر هذا التحول الغذائي، إلى جانب انخفاض النشاط البدني أثناء الطقس البارد، على عملية الهضم وربما يؤثر على صحة الأمعاء.

2. صحة الدماغ

يمكن أن يؤثر الطقس الخريفي على الصحة العقلية، يمكن أن يؤثر تقليل التعرض لأشعة الشمس الطبيعية وقصر الأيام على إيقاعات الساعة البيولوجية، مما قد يؤدي إلى تغيرات مزاجية وحتى حالات مثل الاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لا يعاني الجميع من هذه التأثيرات، وتلعب الفروق الفردية دورًا مهمًا.

3. المناعة

يمكن أن يؤدي الطقس الخريفي إلى تقلبات في درجات الحرارة والرطوبة، مما يخلق بيئة مواتية لانتشار الفيروسات يميل الناس إلى قضاء المزيد من الوقت في الداخل، قد يكون لهذا التعرض المتزايد لمسببات الأمراض آثار على صحة المناعة ، من المهم أن نتذكر أن الحفاظ على ممارسات النظافة الجيدة ونمط الحياة الصحي .

إليك بعض الأطعمة التي تساعد في تعزيز صحتك:

1. قرع العسل

غني بالألياف ومضادات الأكسدة، يمكن أن يدعم القرع صحة الأمعاء من خلال تعزيز الهضم السلس وتقليل الالتهابات.

2. التفاح

يمكن للتفاح المليء بالألياف والفيتامينات أن يحسن صحة الأمعاء عن طريق المساعدة على الهضم وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

3. الأطعمة المخمرة

(مثل الزبادي والمخلل الكرنب) ، الأطعمة المخمرة غنية بالبروبيوتيك، التي تعزز ميكروبيوم الأمعاء الصحي، وتعزز عملية الهضم وتدعم وظيفة المناعة.

4. الجوز

مع نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، يمكن للجوز أن يدعم صحة الدماغ عن طريق تحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل الالتهاب.

5. السبانخ

يمكن للسبانخ، الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، أن يعزز صحة الأمعاء من خلال تعزيز الهضم الصحي ودعم نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة.

6. التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة والألياف، والتي يمكن أن تعزز صحة الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب وتحسين الوظيفة الإدراكية.

7. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، مما يحسن عملية الهضم ويعزز المناعة.

8. الكركم

الكركمين، المركب النشط الرئيسي في الكركم، له خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تدعم صحة الأمعاء والدماغ.

9. سمك السلمون

غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ويمكن لسمك السلمون أن يعزز صحة الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب، وتحسين الذاكرة، والوظيفة الإدراكية.

10. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تفيد صحة الأمعاء عن طريق تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات في الأمعاء.