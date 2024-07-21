ديلى ميل: تحقيقات تكشف بحث صاحب محاولة اغتيال ترامب عن كيت ميدلتون بالإنترنت

كتبت ريهام عبد الله

أفادت تقارير أن مطلق النيران على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، سبق وبحث عن كيت ميدلتون أميرة ويلز، عبر الإنترنت، قبل محاولته قتل الرئيس السابق والمرشح الرئاسي ترامب.

ويفيد التقرير بأن توماس ماثيو كروكس، قما بتنزيل صور كيت ميدلتون، الملكة المستقبلية لبريطانيا، على هاتفه، حسب ما عرضه تحليل مكتب التحقيقات الفيدرالي لهاتفيه وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واكتشفت الشرطة في الولايات المتحدة، تعلقه الواضح بالعائلة المالكة البريطانية، وذلك بعد تفتيش منزل كروكس ومصادرة أجهزته الإلكترونية في أعقاب هجومه على دونالد ترامب، خلال مؤتمره في ولاية بنسلفانيا.



محاولة اغتيال دونالد ترامب

المسلح البالغ من العمر 20 عامًا، كان لديه صور لأميرة ويلز على هاتفه، وفقًا للإذاعة الوطنية العامة، وكان كروكس يبحث عن معلومات حول كيت ميدلتون، الأميرة البالغة من العمر 42 عامًا، بالإضافة إلى البحث عن دونالد ترامب، والرئيس جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والمدعى العام الأمريكي ميريك جارلاند.

ولم يتضح بعد سبب بحث كروكس عن كيت ميدلتون، وهى الشخصية غير الأمريكية الوحيدة في مجموعة الأشخاص الذين عثرت الشرطة عليهم في سجل بحثه على الإنترنت، فيما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI التعليق، كما رفض قصر كنسينجتون في لندن، التعليق أيضًا، وأكدت الصحيفة أن أفراد العائلة المالكة لا يعلقون أبدًا على المسائل الأمنية.



ماثيو كروكس وكيت ميدلتون وترامب

وفى هذا الصدد، لم تقم أميرة ويلز بظهور علني إلا بشكل محدود هذا العام حيث تتلقى العلاج من السرطان، كما لا يوجد أي دليل على أن كروكس كان يخطط للسفر إلى المملكة المتحدة، وكان آخر ظهور علنى لـ كيت ميدلتون، في 14 يوليو، أي في اليوم التالي لإطلاق النار على ترامب، ولقد تلقت ترحيبا حارا عندما توجهت إلى المقصورة الملكية خلال حضورها بطولة ويمبلدون فى التنس.

وأعلنت أميرة ويلز إصابتها بالسرطان فى مارس الماضي، وأنها تخضع منذ ذلك الحين للعلاج الكيميائى الوقائي، ولكن تم الكشف عن اهتمام كروكس بـ كيت ميدلتون، عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالى بتفتيش هاتفيه الخلويين وجهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به.



دونالد ترامب بعد محاولة اغتياله

ووجدوا أنه بحث عن تواريخ اجتماع ترامب فى بتلر، بنسلفانيا، حيث قام فى النهاية بمحاولة اغتياله، وقال المحققون فى مؤتمر صحفى خاص، إنه كانت هناك عمليات بحث أيضًا عن مواعيد المؤتمر الوطنى الديمقراطي، كما عثروا على صور لـ بايدن وترامب فى ملفات كروكس.

قال مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالى فى المؤتمر الصحفى، إن سجل بحث كروكس يشير إلى أنه كان لديه اهتمام قوى بالأشخاص المشهورين، وفى أعقاب محاولة اغتيال ترامب، كتب الملك تشارلز إلى الرئيس السابق فى رسالة سلمتها السفارة البريطانية فى واشنطن العاصمة.

فيما كان جهاز الخدمة السرية الأمريكى يواجه أسئلة جدية الليلة الماضية حول كيفية تمكن مسلح من الاقتراب بدرجة كافية لإطلاق النار على الرئيس السابق.