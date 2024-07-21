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ترامب في أول كلمة جماهيرية منذ محاولة اغتياله: أقف أمامكم اليوم بفضل الله

الأحد، 21 يوليو 2024 12:34 ص
ترامب في أول كلمة جماهيرية منذ محاولة اغتياله: أقف أمامكم اليوم بفضل الله ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمته في تجمع انتخابي بميشيجان وأول كلمة جماهيرية له منذ محاولة اغتياله، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أقف أمامكم اليوم بفضل الله وحمايته".

وقدم الشكر لرجال الخدمة السرية على ما قاموا به في بنسلفانيا، مضيفا: "أصلي للمواطنين اللذين أصيبا خلال إطلاق النار في بنسلفانيا، ولن ننسى المواطن الذي قتل خلال إطلاق النار.

وذكر أن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري كان حدثا رائعا، مردفا: "ولاية ويسكونسن ستصوت لنا لأننا منحناهم 250 مليون دولار". 

وأضاف: الانتخابات القادمة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا، مستطردا: "بعد 4 أشهر سنفوز بميشيجان وسنجعل امريكا عظيمة مرة أخرى". 







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انتخابات الرئاسة الأمريكية




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