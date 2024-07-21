ترامب في أول كلمة جماهيرية منذ محاولة اغتياله: أقف أمامكم اليوم بفضل الله

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال كلمته في تجمع انتخابي بميشيجان وأول كلمة جماهيرية له منذ محاولة اغتياله، ونقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أقف أمامكم اليوم بفضل الله وحمايته".

وقدم الشكر لرجال الخدمة السرية على ما قاموا به في بنسلفانيا، مضيفا: "أصلي للمواطنين اللذين أصيبا خلال إطلاق النار في بنسلفانيا، ولن ننسى المواطن الذي قتل خلال إطلاق النار.

وذكر أن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري كان حدثا رائعا، مردفا: "ولاية ويسكونسن ستصوت لنا لأننا منحناهم 250 مليون دولار".

وأضاف: الانتخابات القادمة ستكون الأهم في تاريخ بلدنا، مستطردا: "بعد 4 أشهر سنفوز بميشيجان وسنجعل امريكا عظيمة مرة أخرى".