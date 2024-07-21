أول تقرير طبى عن إصابة ترامب: جرح الأذن طوله 2 سم ويستلزم فحص السمع

وكالات

أعلن روني جاكسون طبيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاصيل فحص المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع من إطلاق النار عليه خلال تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، مشيراً إلى أن الرصاصة تسببت في جرح سطحي بالأذن اليمنى طوله 2 سم، يستلزم إجراء فحص شامل للسمع.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، في تقرير عن مذكرة كتبها النائب الجمهوري روني جاكسون طبيب ترامب السابق في البيت الأبيض، إن الرصاصة ابتعدت أقل من ربع بوصة عن دخول الرأس، وأنها أصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وأنه "بالنظر إلى طبيعة الأوعية الدموية في الأذن، فإنه لا يزال هناك نزيف بشكل متقطع يتطلب وضع ضمادة على مكان الجرح".

وكتب النائب الجمهوري في المذكرة التي شاركتها حملة المرشح للرئاسة: "تسبب مسار الرصاصة في جرح طوله 2 سم امتد إلى السطح الغضروفي للأذن". وأضاف: "كان هناك نزيف كبير في البداية، تبعه تورم ملحوظ في الجزء العلوي من الأذن بأكمله". وتابع: "لكن نظراً لكون الجرح سطحياً، فإنه لم تكن هناك حاجة إلى غرز".

وأشار جاكسون، الذي أكد أنه يشرف على علاج ترامب يومياً منذ وقوع الحادث، إلى أن التورم تلاشى منذ ذلك الحين، وأن "الجرح بدأ يلتئم بشكل صحيح".

وأوضح جاكسون أن ترامب تلقى العلاج في البداية في مستشفى "بتلر ميموريال" في بنسلفانيا، والذي أجرى الطاقم الطبي فيه "تقييماً شاملاً لإصابته، بما في ذلك إجراء أشعة مقطعية على الرأس".

وكتب جاكسون: "سيخضع (ترامب) للمزيد من التقييمات، بما في ذلك إجراء فحص شامل للسمع، وستتم متابعة الحالة من خلال طبيب الرعاية الخاص به، وفقاً لتوجيهات الأطباء الذين قاموا بتقييمه في البداية".

وتابع: "باختصار، الرئيس السابق ترامب بصحة جيدة، ويتعافى بالشكل المتوقع".

وبيّن "أكسيوس" أن مذكرة جاكسون تتضمن التحديث الأكثر تفصيلاً حتى الآن حول إصابة ترامب، مشيراً إلى أنها تؤكد على مدى اقترابه من الموت في حادث إطلاق النار.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، السبت، تفاصيل الحالة الصحية للرئيس السابق بعد أسبوع من إطلاق النار عليه أثناء تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا وإصابة أذنه اليمنى، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويأتي الحديث بشأن الوضع الصحي للرئيس الأمريكي السابق في نفس اليوم الذي وقف فيه الأخير على المسرح لإلقاء كلمة في أول تجمع انتخابي له منذ حادث إطلاق النار عليه، الذي أدى إلى مقتل أحد الحضور وإصابة آخرين، إلا أن الظهور العلني الأول لترامب بعد الحادث كان في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عندما ألقى خطاباً مطولاً في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ويسكونسن، والذي وضع فيه ضمادة بيضاء على أذنه، وقام العديد من الحاضرين بتقليده لإظهار الدعم.