اكتئاب ما بعد الولادة.. اعرفي تأثيره على صحتك إذا لم يتم علاجه

كتبت إيناس البنا

بالنسبة لمعظم النساء، يعتبر الحمل رحلة جميلة لتصبح أمًا، ومع ذلك، لا تشعر جميع النساء بنفس الشعور وأسبابهن مبررة بالفعل، أولاً، يصاحب الولادة تغيرات في الجسم، وتغيرات هرمونية تسبب تقلبات مزاجية غير متوقعة، ومضاعفات محتملة في الحمل، وآلام المخاض، واكتئاب ما بعد الولادة ومضاعفات أخرى بعد الولادة.

تبدأ أعراض اكتئاب ما بعد الولادة وفقًا لموقع "ومن هيلث" عادة بعد ثلاثة أشهر من الولادة، وقد تختلف مدة هذه الأعراض من امرأة إلى أخرى، حيث تشير الأبحاث إلى أنها قد تستمر لبضعة أسابيع أو حتى سنة، كما يصعب تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة، ووفقًا للخبراء، لا يتم تشخيص معظم النساء، وهذا يعني أيضًا عدم تلقي العلاج المناسب.

اكتئاب ما بعد الولادة غير المعالج يشكل خطرًا على كل من الطفل والأم، ويمكن أن يؤدي إلى اكتئاب مزمن، ويؤثر سلبًا على علاقة الأم بالطفل وعلى صحتها أيضًا.

ما هي العلامات العامة للاكتئاب بعد الولادة؟

هذه هي الأعراض العامة للاكتئاب بعد الولادة والتي قد تصبح شديدة في أي وقت، وقد تصبح شديدة مثل الأفكار الانتحارية أو الاكتئاب المزمن:



تقلبات مزاجية حادة وغير متوقعة

قد تواجه النساء أفكارًا مخيفة بشأن طفلك

التعب والإرهاق

الغضب

الشعور بالانفصال عن طفلك

اضطرابات النوم

الشعور بالذنب الشديد أو الخجل

فقدان الشهية وأكثر

تأثيرات اكتئاب ما بعد الولادة غير المعالج

الأفكار الانتحارية: يمكن أن يؤدي اكتئاب ما بعد الولادة إلى الاكتئاب المزمن والذي بدوره يمكن أن يسبب أفكارًا انتحارية لدى المرأة.

الانفصال بين الوالد والطفل: قد تشعر الأم بالانفصال عن طفلها وكذلك عن أي شخص آخر، وهذا أمر خطير لأنه قد يؤدي إلى الشعور بالذنب والعار والاستياء تجاه الطفل، وقد يكون لهذا آثار مدمرة طويلة المدى على الرابطة بين الأم والطفل.

انخفاض احترام الذات: انخفاض احترام الذات هو أحد الآثار الشائعة للاكتئاب بعد الولادة لدى الأم.

المزيد من القلق والاكتئاب: قد تصبح أعراض اكتئاب ما بعد الولادة أكثر حدة في حالة عدم التشخيص والعلاج، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب المزمن والتوتر والقلق.

المخاطر الصحية الشخصية: إذا كانت المرأة تعاني من الاكتئاب، فإنها لا تولي اهتمامًا بصحتها، قد لا تتناول الطعام بشكل صحيح أو لا تحافظ على صحتها، وهو ما قد يكون ضارًا جدًا بصحتها العامة.