ممارسة الرياضة تساعد فى تقليل أعراض الاكتئاب المزمن

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن التمرينات الرياضية القصيرة يمكن أن تساعد فى تقليل أعراض الاكتئاب المزمن، بحسب موقع "نيويورك بوست".

ووجدت الدراسة، التى نُشرت فى JAMA Network Open أن ممارسة الرياضة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من حالات مرتبطة غالبًا بالاكتئاب - مثل مرض السكرى وأمراض القلب والألم المزمن - تقلل من أعراض الاكتئاب لديهم.

ووجد البحث، الذى تابع أكثر من 4000 من البالغين الأيرلنديين بمتوسط عمر 61 لمدة عقد، ما إذا كان البالغون الذين يعانون من الحالات المرتبطة بالاكتئاب يمارسون 20 دقيقة على الأقل فى اليوم خمس مرات فى الأسبوع تتحسن أعراضهم.

ومع ذلك فإن الأشخاص فى الدراسة الذين يعانون من الاكتئاب لكن دون وجود مرض مزمن مصاحب احتاجوا إلى ممارسة تمارين رياضية متوسطة إلى قوية لمدة ساعتين يوميًا لتخفيف الأعراض.

كان هناك تحسن ملحوظ فى أعراض الاكتئاب لأولئك المشاركين الذين فعلوا ذلك، وفقًا لمؤلف الدراسة الرئيسى إيمون ليرد ، الباحث في مركز النشاط البدني للبحوث الصحية بجامعة ليمريك في أيرلندا.

وجاء المشاركون في الدراسة من الدراسة الأيرلندية الطولية للشيخوخة، وتم تقييمهم كل عامين.

أعطاهم الباحثون استبيانات حول نشاطهم البدني ومستويات التمارين قبل تقييم أعراض الاكتئاب لديهم. أولئك الذين يعانون من أعراض خطيرة والذين عانوا من نوبة اكتئاب شديدة خلال الـ 12 شهرًا الماضية تم تصنيفهم على أنهم يعانون من اكتئاب شديد.

وتتضمن أمثلة الأعراض من الاستبيان ما يلي: لقد واجهت صعوبة في إبقاء ذهني على ما كنت أفعله؛ كان نومي مضطربًا، شعرت أنني لا أستطيع التخلص من الكآبة حتى بمساعدة عائلتي وأصدقائي ؛ إلخ.

وقال ليرد إن الدراسة هى أول بحث طويل الشكل من نوعه لدراسة الاكتئاب لدى الأشخاص المصابين بمرض مزمن وغير المصابين به، ولمعرفة أقل جرعة من التمارين الرياضية قبل تخفيف أعراض الاكتئاب.

وأضاف ليرد: "كلما زادت جرعة النشاط البدنى، زادت فوائد الصحة العقلية للاكتئاب".

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لمدة 20 دقيقة يوميًا، خمسة أيام فى الأسبوع لديهم معدل أقل بنسبة 16% من أعراض الاكتئاب مقارنة بنسبة 43% التى يواجهها أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة.