أعراض اكتئاب ما بعد الولادة وتوقيت ظهوره تحديدا

كتبت فاطمة خليل

قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية إن واحدة من كل 10 أمهات جديدات تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، وإنه أكثر بكثير من الحزن العابر أو الاكتئاب الخفيف، لأنه يدوم لفترة أطول ويميل إلى أن يكون أكثر حدة.

وبحسب موقع " neurosciencenews" تشمل أعراض اكتئاب ما بعد الولادة التقلبات المزاجية والقلق والحزن والبكاء والتهيج والشعور بالإرهاق، لذا فإن العلاج الفوري مهم وفعال لتخطي المرض فى أسرع وقت.

وعادة ما تبدأ أعراض اكتئاب ما بعد الولادة في الظهور بعد ثلاثة أسابيع من ولادة الطفل ويتم تحديدها من خلال الاختلافات في المزاج ومستويات القلق يمكن أن يستمر اكتئاب ما بعد الولادة لمدة عام أو أكثر، على النقيض من ذلك ، يستمر الاكتئاب الخفيف لمدة أسبوعين.

قالت الدكتور سمر ألين، طبيبة الأسرة في مايو كلينيك: "يُعرَّف اكتئاب ما بعد الولادة عادةً على أنه أعراض المزاج، والقلق الذي يظهر عند النساء - عادةً في غضون ثلاثة أسابيع أو أكثر، حتى السنة الأولى بعد ولادة طفلهن".

وأضافت إن اكتئاب ما بعد الولادة يختلف عن الكآبة النفاسية العابرة التي تستمر عادة حوالي أسبوعين.

وتابعت: "اكتئاب ما بعد الولادة أو سوء الصحة العقلية للأم كما يشار إليها الآن، أمر طبيعي ويحدث لكثير من النساء ، ويمكن أن يكون بدرجة متفاوتة من الخطورة من امرأة لأخرى".