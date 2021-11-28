اليوم السابع
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فاجأتها آلام المخاض.. برلمانية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة للولادة.. صور

الأحد، 28 نوفمبر 2021 07:26 ص
فاجأتها آلام المخاض.. برلمانية نيوزيلندية تتوجه للمستشفى بدراجة للولادة.. صور البرلمانية جولي آن جينتر
وكالات

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شهدت نيوزيلندا واقعة جديدة وغريبة بالنسبة للسياسيين حول العالم، كان طرفها برلمانية من حزب الخضر، حيث فاجأت آلام المخاض البرلمانية، جولي آن جينتر، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، قامت إثرها بالتوجه بدراجتها إلى المستشفى حيث وضعت طفلة.

وبعد ساعات قالت جينتر على صفحتها على فيسبوك، "أخبار سعيدة.. ففي الساعة 3.04 صباحا استقبلنا أحدث عضو في عائلتنا".

البرلمانية النيوزلندية
وأضافت جينتر، "لم تكن الانقباضات قوية عندما غادرنا في الساعة 2 صباحا للذهاب إلى المستشفى على الرغم من أن الفاصل بين هذه الانقباضات كان ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وبدأت تزيد بحلول الوقت الذي وصلنا فيه بعد عشر دقائق".

وحسب موقع سبوتنيك، فقد ذهبت المتحدثة باسم حزبها لشؤون النقل أيضا بدراجة إلى المستشفى في 2018 لتضع مولودها الأول.

البرلمانية بعد الولادة
 

وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، قد أصبحت أول رئيسة وزراء في تاريخ نيوزيلندا تحصل على إجازة أمومة وثاني رئيسة وزراء في العالم تضع مولودا خلال وجودها في منصبها، بعد رئيسة وزراء باكستان الراحلة بنظير بوتو واصطحبت معها طفلتها البالغة من العمر ثلاثة أشهر إلى اجتماع للأمم المتحدة حيث كانت لا تزال ترضعها.

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