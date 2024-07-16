لماذا يجب على مرضى السكري إجراء اختبار السكر التراكمي مرتين في السنة؟

كتب – حسام الشقويرى

تقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقرب من 30 مليون شخص يعانون من مرض السكري في جميع أنحاء العالم، ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030. ومن الحكمة أن نعرف عن اختبار واحد مهم يجب على جميع مرضى السكري الحصول عليه مرة كل ستة أشهر وهو السكري التراكمي HbA1c. وفقا لما نشره موقع thehealthsite.



ويُعرف أيضًا باسم الهيموجلوبين A1c، وهو اختبار دم يخبرك أنت وطبيبك بمدى نجاحك في إدارة مرض السكري بمرور الوقت. ويهدف إلى قياس مستويات السكر في الدم المتوسطة، ومعرفة ما إذا كانت ضمن النطاق المطلوب.

ويعمل الاختبار عن طريق قياس كمية الجلوكوز التي تلتصق بخلايا الدم الحمراء. عندما تلتصق جزيئة جلوكوز بخلية دم حمراء، يقال إن الخلية " مُصابة بالجلوكوز ". وهذا يعني أنه كلما زادت كمية الجلوكوز التي تلتصق بالخلايا، قلت كمية الأكسجين التي يمكن للخلايا نقلها إلى جسمك وأنسجتك. تترجم النسبة المئوية المتوسطة للخلايا المصابة بالجلوكوز مباشرة إلى قراءة الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c). يتم إجراء الاختبار مثل أي فحص دم آخر ولا يتطلب من المريض الصيام.



ويجب على مريض السكري إجراء اختبار مستويات الهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c) كل ستة أشهر، ويجب أن يكون المستوى أقل من 7% لتجنب أي مضاعفات أخرى"، وعادة ما يكون مستوى الهيموجلوبين السكري لدى الشخص الطبيعي أقل من 5%، ولكن في مرضى السكري يرتفع هذا المستوى بسبب كمية الجلوكوز في دمهم. إن متوسط أعلى من 7% هو إنذار بأنك أكثر عرضة للمضاعفات المرتبطة بالسكري. يمكن أن يزيد مرض السكري غير المنضبط من خطر إصابتك بأمراض العيون مثل اعتلال الشبكية السكري بنسبة 76%، وأمراض الكلى بنسبة 50%، وتلف الأعصاب بنسبة 60%*.



