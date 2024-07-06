ارتفاع نسبة السكر فى الدم قد يسبب الحكة.. اعرف طرق العلاج

كتب – حسام الشقويرى

الحكة هى أحد الأعراض الشائعة التي يعاني منها العديد من مرضى السكري، ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها. يمكن أن يؤثر هذا الانزعاج بشكل كبير على الحياة اليومية، مما يجعل من الضروري فهم الأسباب الكامنة وراءه ، ويمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم، والتي ترتبط عادةً بمرض السكري، إلى مجموعة متنوعة من مشاكل الجلد، بما في ذلك الحكة المستمرة، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

أسباب الحكة عند مرضى السكري

1. جفاف الجلد: "يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى الجفاف، مما يؤدي إلى جفاف الجلد، الذي يكون أكثر عرضة للحكة والتشقق والعدوى

2. ضعف الدورة الدموية: "يمكن لمرض السكري أن يضعف الدورة الدموية، وخاصة في الأطراف مثل الساقين والقدمين، مما يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة"،

3. الاعتلال العصبي: وفقًا للدكتور ماهير، فإن تلف الأعصاب، أو الاعتلال العصبي السكري، الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساهم أيضًا في الشعور بالحكة والوخز، وخاصة في الأطراف السفلية.

4. العدوى: ارتفاع مستويات السكر في الدم يضعف جهاز المناعة، مما يجعل مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية، والتي يمكن أن تسبب أيضًا الحكة".

5. وظائف الكلى: يمكن أن يؤثر مرض السكري غير المعالج بشكل جيد على وظائف الكلى، مما يؤدي إلى تراكم الفضلات في الدم، مما قد يسبب الحكة.

6. الجفاف: ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يسبب الجفاف، مما يؤدي إلى جفاف الجلد والحكة.

7. العدوى: ارتفاع مستويات السكر في الدم يضعف جهاز المناعة، مما يجعل مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية والبكتيرية، والتي يمكن أن تسبب الحكة أيضًا.

طرق العلاج

1. الأدوية وعلاج الأنسولين: الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق المستهدف من خلال الأدوية وعلاج الأنسولين أمر بالغ الأهمية".

2. تغييرات النظام الغذائي: تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على الألياف والتغذية والأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض وتجنب الكربوهيدرات المكررة.

3. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على التحكم في مستويات السكر في الدم بشكل فعال.

العناية بالبشرة

1. الترطيب: ترطيب البشرة بشكل منتظم باستخدام مرطبات مضادة للحساسية وخالية من العطور، وخاصة بعد الاستحمام، يمكن أن يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة".

2. درجة حرارة الماء: "تجنب الاستحمام بالماء الساخن، حيث يمكن للماء الساخن أن يجرد البشرة من الزيوت الطبيعية، مما يؤدي إلى تفاقم الجفاف والحكة. استخدم بدلاً من ذلك الماء الفاتر وقلل من وقت الاستحمام"،

3. الصابون الخفيف: اختيار الصابون الخفيف والخالي من العطور يمكن أن يمنع تهيج الجلد".



