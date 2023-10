اعرف خطورة الإفراط في تناول السكر للأطفال

كتبت ميرفت رشاد

يدرك معظم الآباء أن تناول الأطفال الكثير من السكر أمر سيئ، ولكن غالبًا ما يكون من الصعب معرفة مقدار الكمية الزائدة أو حتى مقدار السكر الموجود في بعض الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات المفضلة لدى الأطفال، وإليك خطورة الإفراط في تناول السكريات للأطفال ، وفقًا لما نشره موقع "childrens".

خطورة الإفراط في تناول السكر للأطفال

قال أوتونيل سانتياجو، اختصاصي التغذية السريرية في برنامج Get Up & Go التابع لمنظمة صحة الأطفال: "تحتوي العديد من الأطعمة التي نتناولها على سكر مخفي، بما في ذلك الأشياء التي تبدو مغذية مثل الزبادي وصلصة المكرونة والحبوب والعصير وحتى زبدة الفول السوداني".

يوضح سانتياجو: "يجب أن يتناول الأطفال حوالي 3-6 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا، أي ما يعادل 12-24 جرامًا". "اليوم، يستهلك الأطفال ما يصل إلى 16 ملعقة صغيرة من السكر يوميًا، وهذا السكر الزائد يمكن أن يؤدي إلى السمنة وحالات صحية خطيرة."

لماذا يعتبر السكر مصدر قلق صحي؟

عندما يتناول الأطفال (والكبار) السكر، فإنه يخلق رد فعل جسدي في الجسم يفرز الدماغ الدوبامين، وهي مادة كيميائية تساعد على الشعور بالسعادة ويمكن أن تحسن الحالة المزاجية على المدى القصير، وينتج الجسم الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم ، فإن تناول الكثير من السكر يمكن أن يخلق مقاومة للأنسولين، مما يؤدي غالبًا إلى الإصابة بمرض السكري.

يعد مرض الكبد الدهني غير الكحولي سببًا آخر للقلق بين أطباء الأطفال، وهذا المرض الخطير آخذ في الارتفاع ويرتبط بعدد الأطفال الذين تم تشخيص إصابتهم بالسمنة، تحدث هذه الحالة عندما يتم تخزين الكثير من الدهون في الكبد على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى تندب الكبد وتورمه وتليف الكبد وحتى فشل الكبد أو فقدان وظائف الكبد.

هل المحليات الصناعية أفضل من السكر؟

في محاولة لتقليل تناول السكر والسعرات الحرارية، قد تختار العائلات الأطعمة التي تحتوي على مواد التحلية غير المغذية، والتي يشار إليها أيضًا باسم المحليات الصناعية. وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP)، فقد زاد انتشار هذه المحليات الخالية من السعرات الحرارية مع مرور الوقت، مما يعني أن المزيد والمزيد من الأطفال والمراهقين يستهلكونها. ومع ذلك، تحذر الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال من أن الأبحاث محدودة عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير بدائل السكر على صحة الأطفال على المدى الطويل.

في حين أن بدائل السكر هذه خالية من السعرات الحرارية، إلا أنها لا تقدم أي قيمة غذائية للنظام الغذائي للطفل، تؤدي المحليات الصناعية إلى تحفيز المرحلة الرأسية من الهرمونات مثل الأنسولين، وقد يؤدي ذلك إلى الإفراط في تناول الطعام بسبب إشارة خاطئة لدخول الكربوهيدرات (السكر) إلى الجسم دون وجود السكر.