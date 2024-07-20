جداول امتحانات الدور الثانى 2024 لطلاب الجيزة.. تنطلق الإثنين المقبل

كتبت - مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، إذ تعقد الامتحانات لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية خلال الفترة من الإثنين 22 يوليو 2024، وحتى الخميس 1 أغسطس 2024.

وفيما يلي جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة.

أولًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الرابع الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثانيًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الخامس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثالثًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الابتدائي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

رابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

خامسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الثاني الإعدادي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الهندسة والعلوم.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

سادسًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتى الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادة الهندسة.

-الثلاثاء 30 يوليو 2024: امتحان مادتى اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

-الأربعاء 31 يوليو 2024: امتحان مادتى العلوم والتربية الفنية.

-الخميس 1 أغسطس 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية - خاص بالسعيدية الرياضية).

سابعًا: جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية - الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات - التربية المهنية - التربية الوطنية (أنا المصري)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والكيمياء.

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والأحياء.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ.

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات، الفلسفة.

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

ثامنًا: جدول امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف الثانى الثانوى

-الإثنين 22 يوليو 2024: امتحان مواد (التربية الدينية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والتربية المهنية، والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان)).

-الثلاثاء 23 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الأولى، والفيزياء، والتاريخ).

-الأربعاء 24 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

-السبت 27 يوليو 2024: امتحان مواد (الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والأحياء، والفلسفة والمنطق).

-الأحد 28 يوليو 2024: امتحان مواد (اللغة الأجنبية الثانية، والكيمياء، وعلم النفس والاجتماع).

-الإثنين 29 يوليو 2024: امتحان مادتي تطبيقات الرياضيات، والجغرافيا.



