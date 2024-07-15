الخريطة الكاملة لمواعيد امتحانات الدور الثانى لطلاب صفوف النقل بالجيزة

كتبت - مرام محمد

تستعد مديرية التربية والتعليم بالجيزة لعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وإتمام الشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2023/2024، إذ تعقد الامتحانات في الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

واعتمدت المديرية جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023 /2024، وفقًا للمواعيد التالية:

1-(صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

2-(الصفين الأول والثاني الإعدادي)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م.

3-الصف الثالث الإعدادي، خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

4-(الصفين الأول والثانى الثانوي العام)، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.

5-التعليم الفني بجميع تخصصاته، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م.

وفي سياق متصل، تواصل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استقبال طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025، إلكترونيًا، حتى يوم الخميس الموافق 15 أغسطس.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن تسجيل طلبات التحويل يتم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، https://www.gizaedu.net، مشيرة إلى أن إعلان النتائج سيكون أول شهر سبتمبر 2024.

وأكدت أن التحويلات المدرسية تتم إلكترونيًا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات )(رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.