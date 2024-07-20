اليوم السابع
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موعد امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة

السبت، 20 يوليو 2024 02:00 ص
موعد امتحانات الدور الثانى لطلاب الصف السادس الابتدائى بالجيزة طلاب المرحلة الابتدائية
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب الصف السادس الابتدائي بمحافظة الجيزة عن جدول امتحانات الدور الثاني، وذلك بعد اعتماد مديرية التربية والتعليم بالجيزة مواعيد الامتحانات للعام الدراسي 2023/2024.

تعقد امتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بالجيزة خلال الفترة من 22 يوليو حتى 27 يوليو 2024م، وطلاب الشهادة الإعدادية في الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024م، أما طلاب المرحلة الثانوية للصفين الأول والثانى الثانوي العام فتعقد امتحاناتهم خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024م.

ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الإثنين 22 يوليو امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والثلاثاء 23 يوليو امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، والأربعاء 24 يوليو امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية، والسبت 27 يوليو 2024: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

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امتحانات الدور الثاني

الصف السادس الابتدائي

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الثاني

جداول الامتحانات

امتحانات



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